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雞塊控的主場！麥當勞最新「泰式香辣醬」如辣版糖醋醬、摩斯首推大份雞塊套餐

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／編輯葉穎樂攝、摩斯漢堡提供
圖／編輯葉穎樂攝、摩斯漢堡提供

粉絲必懂！連鎖速食麥當勞摩斯漢堡除了分別主打炸雞及米漢堡，兩大品牌的附餐「雞塊」更是眾所周知的人氣霸主。如今麥當勞繼肯瓊醬後再推話題性「泰式香辣醬」，摩斯也研發微辣口味雞塊並首推大份量雞塊餐，讓雞塊迷能吃得更過癮。

麥當勞新推沾醬口味「泰式香辣醬」

圖／編輯葉穎樂攝
圖／編輯葉穎樂攝

繼BTS套餐限定的肯瓊醬，麥當勞的雞塊沾醬近期也悄然推出「泰式香辣醬」，撕開醬料包可感受撲鼻而來的酸辣味，整體風味猶如酸辣版糖醋醬。新口味8月上市漸漸於網上備受熱議，成為嘗鮮新夯味。除了於門市吃得到，透過外送平台APP也能點購新醬料或原味糖醋醬，但部分門市也有售罄或不供應的情況，不想出門又想品嘗新品的人，可以多試幾家分店囉！

圖／編輯葉穎樂攝
圖／編輯葉穎樂攝

摩斯漢堡新推限定口味、大份雞塊套餐

圖／摩斯漢堡提供
圖／摩斯漢堡提供

摩斯漢堡也以招牌摩斯雞塊為主角，新推期間限定辣味，標榜以多種辣椒、羅勒葉、芝麻等香辛料的七味唐辛子調製而成，口感微辣，一份5個售價60元。而品牌也初次打造大份量雞塊餐，讓大家主餐增加新選項，8塊辣味雞塊單點90元，小鳥胃搭配薯條、冰紅茶即可吃爆，另有5塊雞塊配冰紅茶的90元組合價，摩斯迷必收。

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麥當勞 摩斯漢堡

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