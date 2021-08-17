快訊

中職／德保拉出馬搞定 兄弟奪隊史第17座季冠軍

明接見8新局長緊抓警察人事權？官員：蘇揆想認識他們

台南超便宜「20元炸雞腿」太欠吃！國華街銅板美食搬新址，加檸檬椒鹽、辣粉更對味

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@amos0716授權
圖／IG@amos0716授權

小資炸雞控會愛！台南有一家人氣炸雞小吃攤隱身國華街，憑藉銅板價位的炸雞深受老饕喜愛，其中在地人激推炸雞腿，買4送1平均一支只要20元超佛心。而店家今（17日）也於臉書專頁宣佈9/3起將改至新址繼續營業，粉絲們筆記下時間地點別跑錯囉！

圖／IG@amos0716授權
圖／IG@amos0716授權

「雞讚炸雞腿」府前店以現點現炸的炸雞成為當地人氣攤位，炸雞腿每支25元，買4送1，相當於一支只要20元，親民價卻不影響美味，被盛讚便宜又好吃。除了外酥內多汁，也有3款調味供選擇，美食部落客艾瑪斯推薦特製胡椒風味吃起來頗為涮嘴，喜愛酸度提味的可考慮檸檬椒鹽，吃辣的人則不能錯過辣粉，升級吃法更夠味。

圖／IG@amos0716授權
圖／IG@amos0716授權

除了雞腿，店家也販售雞腿塊、雞翅，任選5支只要100元，加上雞腿買個十支以上回家嗑或當晚餐加菜都超合適。值得一提的是，原座落府前路的店面只會營業至8/29，9/3將會於距離原址5分鐘路程的新位置繼續營業，9月欲嘗鮮的民眾記得導航新店，以免撲空。

雞讚炸雞腿 府前店

新地址：台南市南區建南路154號（蛋餅小二旁）
舊地址：台南市中西區府前路二段35號（營業至至8/29）
營業時間：15:00-20:00（售完為止）（週一公休）

延伸閱讀：

爆漿蛋中蛋！高雄旗山老街銅板美食　「半熟蛋＋滿滿起司」還能牽絲太邪惡

加80元喝星巴克星冰樂、7-11「檸檬氣泡咖啡」61元就有！4大咖啡優惠

咖啡 星巴克 銅板美食 老街

相關新聞

百種食材吃到飽！饗賓新品牌「小福利火鍋會所」首店進駐中和環球

開放餐飲內用後，餐飲市場陸續有新品牌加入，饗賓餐旅旗下新推出「小福利火鍋會所」，全台首店即日起進駐環球購物中心中和店4樓...

台南超便宜「20元炸雞腿」太欠吃！國華街銅板美食搬新址，加檸檬椒鹽、辣粉更對味

小資炸雞控會愛！台南有一家人氣炸雞小吃攤隱身國華街，憑藉銅板價位的炸雞深受老饕喜愛，其中在地人激推炸雞腿，買4送1平均一支只要20元超佛心。而店家今（17日）也於臉書專頁宣佈9/3起將改至新址繼續營業

200坪「三麗鷗遊樂園」2人同行1人免費！Hello Kitty親子餐廳「布丁狗餐點」領銜新菜單回歸

苗栗親子餐廳「Hello Kitty蘋果村」去年夏季登場後成為許多家長溜小孩的新天地，也是三麗鷗家族粉絲的朝聖必訪。隨著疫情降溫，恢復內用的主題餐廳也即將於8/20起，帶著一系列超萌造型新菜色升級回歸...

必勝客紙包麵＋比薩現省85　達美樂「外送3大比薩799」

必勝客PastaHut自即日起推出平日限定的「雙享餐」方案，紙包筆管麵搭配個人比薩，每套209元，現省85元。另外達美樂...

解封重生！米其林必比登「一號糧倉」、餐盤推薦「樂埔町」再度開幕

曾經連續2年獲得米其林必比登推薦的「一號糧倉」，以及以日式建築為基礎的「樂埔町」，今年6月因疫情衝擊而熄燈落幕。所幸原本...

每店只有18支！肯德基「雞米花甜筒」全台限量3萬支

肯德基今夏以「雞米花」與「甜筒」為元素，推出結合兩者特色的「Chiffle雞米花甜筒」，不僅擁有打卡系的視覺享受，同時還...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。