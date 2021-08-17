台南超便宜「20元炸雞腿」太欠吃！國華街銅板美食搬新址，加檸檬椒鹽、辣粉更對味

小資炸雞控會愛！台南有一家人氣炸雞小吃攤隱身國華街，憑藉銅板價位的炸雞深受老饕喜愛，其中在地人激推炸雞腿，買4送1平均一支只要20元超佛心。而店家今（17日）也於臉書專頁宣佈9/3起將改至新址繼續營業，粉絲們筆記下時間地點別跑錯囉！

圖／IG@amos0716授權

「雞讚炸雞腿」府前店以現點現炸的炸雞成為當地人氣攤位，炸雞腿每支25元，買4送1，相當於一支只要20元，親民價卻不影響美味，被盛讚便宜又好吃。除了外酥內多汁，也有3款調味供選擇，美食部落客艾瑪斯推薦特製胡椒風味吃起來頗為涮嘴，喜愛酸度提味的可考慮檸檬椒鹽，吃辣的人則不能錯過辣粉，升級吃法更夠味。

圖／IG@amos0716授權

除了雞腿，店家也販售雞腿塊、雞翅，任選5支只要100元，加上雞腿買個十支以上回家嗑或當晚餐加菜都超合適。值得一提的是，原座落府前路的店面只會營業至8/29，9/3將會於距離原址5分鐘路程的新位置繼續營業，9月欲嘗鮮的民眾記得導航新店，以免撲空。

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雞讚炸雞腿 府前店

新地址：台南市南區建南路154號（蛋餅小二旁）舊地址：台南市中西區府前路二段35號（營業至至8/29）營業時間：15:00-20:00（售完為止）（週一公休）

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