老房子美好飲食體驗！米其林餐盤「樂埔町」、必比登「一號糧倉」回來了

【旅奇傳媒/編輯部報導】

一頓飯，可以讓您來場環島旅行，可以認識風土積累的歲月；一頓飯，可以品嘗飲食的共同記憶，可以拉近城市與產地的距離。

疫情來襲，多久沒有好好吃一頓飯？疫情來襲，差點就要摧毀這些在老房子中的美好飲食體驗，曾傳出停業危機的米其林餐盤推薦「樂埔町」及必比登餐廳「一號糧倉」，已於8月13日暖心、暖胃開張。

▲樂埔町招牌菜美國Prime等級炭香牛排。 圖：樂埔町╱提供

樂埔町，有著台北市老房子最美的日式庭園，邀請日本庭園大師，以專業的日式美學觀點結合現代設計，打造滌淨人心的和風景色；以融合日式調味文化與西式烹調手法的料理，以主廚套餐呈現美好食材，如林龍星池上冠軍米土鍋飯、美國Prime等級炭香牛排等，在台灣也能透過美好的餐飲體驗偽出國。累積許多喜愛的支持者，在市中心能有一處靜謐的天地，除了一飽口福外，館內也不定時舉行導覽、藝文活動與文創品展售。

▲樂埔町招牌菜林龍星池上冠軍米土鍋飯。 圖：樂埔町╱提供

一號糧倉，為日治時期台北市區內興建的第一座糧倉，有著它原有功能的獨特挑高空間。經過規畫整體，空間以食物劇場為概念，展演食材產製過程並分享農業知識和美味料理；招牌菜包括爐烤桂丁雞、台灣牛頰牛肉麵、冠軍米海鮮燉飯等，在屬於糧食的空間品嘗料理。這次再出發也因應時勢推出外帶餐盒，能在家品嚐精緻料理，不讓疫情間受限的內用服務影響品嘗的機會。

▲一號糧倉招牌菜台灣牛頰牛肉麵。 圖：一號糧倉╱提供

兩間餐廳透過台北市文化局的「老房子文化運動」由民間單位投入修復，賦予閒置的文化資產新生命；鬧中靜的巷弄中，糧倉空間與日式庭園，品味在地好食材來支持文化資產保存再利用的營運及續存。立偕生活與時藝將持續在食材把關、料理創新上提供細緻的服務。

▲一號糧倉招牌菜爐烤桂丁雞。 圖：一號糧倉╱提供

樂埔町 Leputing

營業時間：週三至週日11:30-14:30、18:00-22:00

地址：台北市大安區杭州南路二段67號 (近捷運古亭站六號出口)

一號糧倉 No1.Food Theater

營業時間：週二至周日11:30-14:30、18:00-22:00

地址：台北市松山區八德路二段346巷3弄2號

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