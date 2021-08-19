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台北最新炸雞店！南加州人氣「美式辣炸雞」登台，邪惡沾醬＋6款辣度任挑

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
美國社群打卡人氣品牌「Hotties美式辣炸雞」即日起進駐台北大安區，試營運餐點每日限量，開幕日尚未公佈。圖／IG@hottieschickentw授權
美國社群打卡人氣品牌「Hotties美式辣炸雞」即日起進駐台北大安區，試營運餐點每日限量，開幕日尚未公佈。圖／IG@hottieschickentw授權

呼叫炸雞控！在韓式炸雞及連鎖速食店的紅海下，來自美國南加州的人氣辣炸雞「Hotties Fried Chicken」日前低調登台，主打道地美式餐點，炸雞從不辣到辣共6款程度可選，加上特色醬汁，邪惡指數破表，即日起於台北試營運，尚未正式開幕已火速吸引饕客嘗鮮打卡。

美式辣炸雞特色辣度共6款，由左至右為最高的勁辣至不辣。圖／Hotties Fried Chicken授權
美式辣炸雞特色辣度共6款，由左至右為最高的勁辣至不辣。圖／Hotties Fried Chicken授權

全新炸雞店「Hotties美式辣炸雞」位於捷運國父紀念館2號出口的美食一級戰區，首度將美國知名餐點引進台灣，激推招牌「美式辣爹炸雞堡」。現場共有4款套餐可選，均附肯瓊波浪薯條、飲料，也提供單點菜色。而品牌最大亮點為辣度及特色醬汁，不吃辣的人可選擇「香蒜椒鹽」，一路往上有小辣、中辣、大辣、特辣及採用死神辣椒的「勁辣」，炸雞一字排開時外表的顏色深淺也可明顯判斷。

「美式辣爹炸雞堡」夾著酸黃瓜、涼拌捲生菜沙拉，再淋上醬汁視覺搶眼。圖／Hotties Fried Chicken授權
「美式辣爹炸雞堡」夾著酸黃瓜、涼拌捲生菜沙拉，再淋上醬汁視覺搶眼。圖／Hotties Fried Chicken授權

此外，美式沾醬也是餐點的靈魂配角，酥脆的炸雞沾上醬口感更過癮，同樣有6款可選擇，包含辣爹特調醬、牧場沙拉醬、是拉茶美乃滋、煙熏杏桃酸甜醬、糖醋蜜梅醬及蜂蜜芥末醬。官方表示，首波公開的餐點與美國總部一致，未來也預計致力研發台灣限定款，讓粉絲可以吃到獨家美味。

只供單點的「辣妹炸雞墨西哥捲」淋上醬料邪惡指數爆表。圖／Hotties Fried Chicken授權
只供單點的「辣妹炸雞墨西哥捲」淋上醬料邪惡指數爆表。圖／Hotties Fried Chicken授權

「Hotties美式辣炸雞」目前仍處於試營運期間，每日限量50份，售完為止，正式開幕則會正常供應。而店家日前開放營業後就吸引了許多炸雞愛好者造訪，實際品嘗後盛讚雞胸肉不柴又多汁，醬料、薯條不怕雷，限量版美食也讓不少朝聖的粉絲撲空而歸。

網友試營運期間成功嘗鮮，給予好評。圖／IG@olivia_n_winston授權
網友試營運期間成功嘗鮮，給予好評。圖／IG@olivia_n_winston授權

除了外帶，店面也開放內用，但配合防疫措施全店只夠10人入座，大家後續也可透過Uber Eats等外送平台點購嘗鮮。待開幕日確定後，udn旅遊會再為大家更新第一手消息。

Hotties Fried Chicken

地址：台北市大安區光復南路290巷26號
試營運營業時間：11：00-20：00

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