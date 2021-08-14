七夕情人節與我何干？台北「單身大餐」8選，一人爽嗑燒肉、火鍋更過癮

七夕情人節被各式放閃文洗版了嗎？隨著雙北也開放內用，今天編輯特別整理了台北一人燒肉、火鍋、韓式料理等大餐，經實測觀察及推薦精選，保證單身友善，獨食吃起來自在又滿足，即便節日過了也能列入清單隨心情爽嗑一波。

燒肉Smile

圖／編輯葉穎樂攝

主打個人式燒肉套餐的「燒肉Smile」最低180元吃得到，不僅適合一人用餐，營業至凌晨4點的時段也讓夜貓族新增宵夜選項。若想吃得豐盛可以選擇熱銷款牛肉盛合套餐、海鮮盛合套餐或豚肉盛合套餐，一次吃得到各式肉品部位，內行饕客點滿400元記得升級油蔥玉子拌飯，攪拌生蛋黃後再食用味道更升級。

圖／編輯葉穎樂攝

上村牧場

上村牧場。記者陳睿中攝影

來自日本的和牛吃到飽品牌「上村牧場」海外首店設於微風台北車站，除了能無限享用以「特急列車」直送到位的各款燒肉部位，近期也推出夏季限定海鮮祭，帶殼扇貝、天使紅蝦與日本產扇貝等統統無限供應，加上壽司、拉麵等日式經典，因應防疫措施現場採梅花座、隔板及一人一桌，若一人用餐吃得更加安心又划算。

油花迴轉吧燒肉

圖／油花迴轉吧燒肉臉書專頁

全台首間迴轉燒肉「油花迴轉吧燒肉」去年首度進駐永康商圈，用餐形式猶如「燒肉界爭鮮」，想吃什麼就拿什麼，適合小鳥胃或希望獨食的燒肉控。此次因應防疫原自助式的湯飯改由服務人員分裝，設備方便還特別升級了取餐電動門，讓期待內用的粉絲又有餐廳新選項。

築間幸福鍋物

圖／編輯葉穎樂攝

「築間幸福鍋物」於全台擁有超過60家分店，為火鍋控心目中的高CP值餐廳之一。點餐方式為選擇湯底、肉品套餐及附餐，每份附贈吃得到蝦隻的菜盤，份量充足，搭配Ocard會員點數還會加贈用料不手軟的肉品或鯛魚，加上冰淇淋與自助吧，絕對不怕吃不飽。配合防疫措施，餐廳採梅花座及隔板，一人也能坐兩人桌盡情開吃，但由於人氣極高，不想現場久候的人記得提前訂位。

圖／編輯葉穎樂攝

老先覺功夫窯燒鍋

圖／老先覺官網

相信小火鍋控一定聽過「老先覺功夫窯燒鍋」，品牌一路開設一代店、二代店及Mini店型，強調百元親民價，吃辣的人必點招牌麻辣窯燒鍋，還有一人鴛鴦鍋可以選擇，加份大腸滷拼盤，立馬跟上饕客最愛配套。8/29前若出示官方臉書指定圖片，還可享好康三選一，王子麵只要1元、加5元就送小菜、10元升級大眾雞或豬肉盤乙份，銅板價吃得更過癮。

12MINI

圖／編輯葉穎樂攝

另一適合一人開鍋的品牌莫過於王品旗下石二鍋延伸的「12MINI」，超過20種鍋物選擇，健康湯頭配上肉品、蔬菜及火鍋料，為平價必吃獨享鍋。

偷飯賊

圖／編輯葉穎樂攝

「偷飯賊」以九宮格小菜吸引許多韓式料理控，韓式烤豬肉定食、海鮮豆腐煲、炸醬麵加糖醋肉組合、石鍋拌飯應有盡有，一個人享用也不違和。

圖／編輯葉穎樂攝

值得一提的是，遠東百貨信義A13店、微風台北車站店推出專屬優惠，即日起凡到店內用，即可用49元價位點購韓式炸雞翅，現省40元，每人限購1份，若滿額​400元（不含服務費）還可獲得「韓式糖醋肉」兌換券，下次消費免費吃。此外，餐廳外帶85折同步進行中，若點購任一定食，還可半價加購「經典韓食」​。

一蘭拉麵

圖／一蘭台灣官網

由日本引進的用餐隔板先驅「一蘭拉麵」於台北擁有兩家分店，隨著內用解封，超適合拉麵控就近大塊朵頤，免飛日本也能回味的道地風味作為大餐選項也十分合適。

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