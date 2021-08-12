21風味館「每月4天烤全雞79折」！新品雞翅 + 海尼根西柚沁啤蘇打套餐65折免300元

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

想吃烤雞的看過來！21風味館8月起推出「每月4天烤全雞79折」，只要單點一份招牌香草烤全雞​，馬上現省92元，還會附贈兩款烤雞沾醬，另外，日前也推出全新限定的「雞翅配海尼根」套餐，一套只要299元快衝！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

烤雞是許多人雞肉料理的最愛，尤其知名「21風味館」每逢推出特色雞肉料理時都會造成網路話題。這回也不例外，即日推出「每月1、11、21、31日​」共4日到21單點招牌的香草烤全雞，就可以馬上折扣79折，相當於原價440元的烤雞只要348元，不僅如此，還附贈兩款烤雞沾醬，不論原味吃或沾醬汁吃，都能吃到雞肉的精華與美味，非常推薦把握這四天買一波吃吃看。

圖／21風味館臉書粉專

除此之外，21風味館也聽見廣大消費者的心聲，將網友過去票選肉質最嫩的雞翅搭配海尼根蘇打全新推出雞翅啤酒套餐，啤酒蘇打則是選擇海尼根零酒精版，與100%原汁葡萄柚和優酪的創新結合，再拌入蘇打水打造的「海尼根0.0西柚沁啤蘇打」，非常清爽解渴。一份套餐299元（原價460元），包含香脆炸雞翅6支與海尼根0.0西柚沁啤蘇打2杯，數量有限，盡請把握機會嚐鮮囉。

圖／21風味館臉書粉專 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

21風味館

臉書：

https://www.facebook.com/pec21c

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

延伸閱讀：

．板橋凱撒「手搖飲月餅」85折訂起來！雙北「5大星級飯店月餅」優惠一次看，XO蛋黃甜鹹必吃

．「美少女戰士甜點店」首進台灣！造型杯子蛋糕、人型熱壓吐司必吃，還有周邊夜燈好吸睛