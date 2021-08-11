開店34年初入必比登 巷子龍：我的菜是「三星」水準

「台北台中米其林指南2021」今天率先公布必比登推介（Bib Gourmand）名單，在台北新入榜的6家餐廳當中，有一家是許多台北人熟悉的老味道，那就是原名「談話頭家常菜」的「巷子龍家常菜」。

首度入榜必比登，老闆向子龍的感想是：「完全沒想到！」不過向子龍同時表示，從「巷子龍家常菜」的前身「談話頭家常菜」起算，已經有34年歷史，「菜單上的每一道菜，都經過千錘百鍊。」向子龍自信滿滿的表示：「如果光就『菜色』這個項目，我認為我的菜是『三星』水準。」他半開玩笑地說：「只拿必比登，恐怕有點太委屈了。」

今年68歲的老闆向子龍，踏入餐飲業將近40年，早在沒有WiFi、也沒有網路的年代，就在台北開設「稻草人西餐廳」、「後現代墳場」…等傳奇名店。1987年時向子龍以美國80年代紅極一時、自己鍾情的搖滾樂團「Talking Heads」作為餐廳名，開了「談話頭」，提供「不放味精、不勾芡」的浙江與湖南菜，包括「湖南金錢蛋」、「蒼蠅頭燒豆腐」、「無錫排骨」、「魚燒豆腐」…等，都是招牌菜色。

當年的「談話頭」，由於營業時間直到午夜，即便過了一般餐廳的正常餐期，還是可以用餐，跟藝文人士與演藝圈的不定時作息很合拍，加上向子龍熱愛音樂、也喜歡電影，因此受到許多藝文人士與演藝人員的青睞，也讓當時的年輕人視為時髦潮店。

尤其90年代港星當道，香港藝人來到台灣，「談話頭」成為必訪名店，包括劉德華、黎明、舒淇、莫文蔚…，都是座上賓；作家李昂、韓良憶、導演楊德昌、音樂人林暐哲、歌手楊乃文…等，也不時登門造訪。

到了2019年底，向子龍下定決心將經營了30年的「談話頭」進行大幅度的人事改組，餐廳也從信義路搬到四維路現址，更名為「巷子龍家常菜」，故意改成自己姓名的諧音。但即便遷址、更名，34年前「不放味精、不勾芡」的堅持依舊還在，「湖南金錢蛋」、「無錫排骨」…等招牌菜，更是34年未曾改變。店裡的魚料理，一律使用野生魚：「我從來不用養殖魚，這一點也從來沒變過。」甚至搬遷之後，向子龍更是天天上魚市場挑貨，親自把關食材品質。

看到「巷子龍家常菜」入選必比登，同時也是美食家的作家李昂，也感到開心。「當年『談話頭』將浙江跟湖南的傳統家常菜給精緻化，在調整風味之後賦予新的滋味，在當時是挺前衛的創新作法；像『蒼蠅頭』、『湖南金錢蛋』…等，都是當時就有的名菜。」