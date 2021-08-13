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「烏魚子入餅、玩轉鳳梨酥」台中知名烘焙坊大推創意月餅！

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

中秋佳節將至，又是一年的團圓之日，今年可能因疫情關係，不方便回家團聚，但手作的溫度仍然可以為你傳遞思念與問候，正在煩惱要選擇哪種月餅禮盒給家裡的長輩及親友嗎？今年可別錯過台中人氣超夯的「晨牧手作烘焙坊」

台中「晨牧手作烘焙坊」不僅延續了去年熱銷的人氣月餅─「烏金酥」，今年再推出2款別出新意的「紫鑽鳳梨酥」和「搶金酥」，禮盒中也保留了經典蛋黃酥、芋皇酥口味，這個中秋節來點不一樣的月餅，送給親朋好友最特別的暖心問候吧！

去年超熱賣的「烏金酥」，今年也買的到！打破年年蛋黃酥的禮盒組，是烏魚子與甜美豆沙結合的創新月餅，口感清爽不膩口，風味非常獨特，顛覆你對月餅的想像。

而今年晨牧精心研發的新品「紫鑽鳳梨酥」，嚴選台南關廟土鳳梨，經慢火熬煮製成清香細膩的土鳳梨餡，加入選用自南投信義手採青梅，再以天然工法釀造的紫蘇梅，打造完美酸甜比例的內餡，「紫鑽鳳梨酥」除了能吃到鳳梨纖維外，還能吃到紫蘇梅果粒！鳳梨酥餅皮揉合了英國皇家伯爵茶葉，入口後能嘗到淡淡的伯爵茶香，餅皮酥度拿捏得恰到好處，讓人回味無窮。

「搶金酥」則是以「紫鑽鳳梨酥」為基礎，依比例將自熬的土鳳梨餡融合精選肉鬆，鹹香味道意外合拍！皮酥餡多的「搶金酥」，層次非常豐富，口感不會甜膩且老少咸宜，非常涮嘴！

真材實料看得見，鳳梨酥外表上的黑點即為揉合進餅皮的英國伯爵茶葉。
真材實料看得見，鳳梨酥外表上的黑點即為揉合進餅皮的英國伯爵茶葉。

為了讓大家能一次體驗多種口味，今年中秋佳節，晨牧推出多款不同的禮盒組合，有走傳統口味的【提金禮盒】、【搶金禮盒】；也有跳脫傳統月餅風格的馬蹄酥精裝版禮盒，讓你不管要送哪一個對象、喜好口味為如何，都有絕佳選擇！

【提金禮盒(6入裝)】

A組合內容物包含：烏金酥、芋皇酥、經典蛋黃酥各2入。

B組合內容物包含：搶金酥6入。

C組合提金金鑽禮盒，內容物包含：搶金酥3入、紫鑽鳳梨酥3入。

▲【提金禮盒-A組合（烏金酥、芋皇酥、經典蛋黃酥各2入）】
▲【提金禮盒-A組合（烏金酥、芋皇酥、經典蛋黃酥各2入）】

8入/10入的【搶金禮盒】讓你送禮送得更澎派

A組合內容物包含：搶金酥6入、烏金酥4入(共10入)

B組合內容物包含：搶金酥3入、紫鑽鳳梨酥3入、經典蛋黃酥2入以及芋皇酥2入(共10入)

C組合內容物包含：烏金酥3入、經典蛋黃酥3入、芋皇酥2入。(共8入)

▲【搶金禮盒-C組合（烏金酥3入、經典蛋黃酥3入、芋皇酥2入。共8入）】
▲【搶金禮盒-C組合（烏金酥3入、經典蛋黃酥3入、芋皇酥2入。共8入）】

在今年中秋佳節，將你的思念之情寄託在小小的月餅、裝進這一方禮盒裡，送上祝福與問候給親朋好友吧。在8/31前預購晨牧中秋禮盒享9折優惠，且滿2500元免運早鳥限定優惠別錯過。

下午茶的聖品【法式馬蹄酥】，是追劇、小憩解嘴饞的好物，不愛傳統月餅風味，那就來個法式馬蹄酥禮盒。

晨牧手作烘焙坊

店家地址：台中市北區瑞祥街16號

店家電話：04 2233 7471

營業時間：15:00-21:00

停車資訊：路邊停車

粉絲專頁：https://bit.ly/2YM5aUR


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