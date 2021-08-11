洗版IG預定！「ABG Coffee x 好初早餐」夢幻聯動，小美紅豆三明治配咖啡新美味
分別於台北、台中設有分店的「ABG Coffee」咖啡廳，裝潢設計及餐點皆走質感路線，為咖啡控及網美們的愛店。如今品牌宣佈首度攜手板橋超夯早餐店「好初早餐」，推出限定聯乘餐點，代表ABG Coffee吃得到板橋名產，「好初早餐」也喝得到ABG Coffee鎮店咖啡，8/13正式開賣，有望搶攻IG版面。
ABG Coffee與好初早餐首次強強聯手，分別販售彼此品牌的招牌美食。8/13起不論置身台北或台中，只要在ABG Coffee就能吃到好初早餐明星商品，包含備受肉肉控喜愛的「台台炸醬蛋厚煎吐司」、綿密紅豆泥及卡士達夾心「小美紅豆三明治」，鹹食甜點都能滿足，活動期間限量供應。
而好初早餐一店、好初二二及中山店也將同步販售ABG Coffee經典咖啡，嚴選配方咖啡豆採中度烘焙，營造出濃郁堅果與可可香氣，還會帶點水果酸甜，獨特口味免跑台北信義或台中就能嘗鮮。此外，只要於ABG Coffee購買販售的好初餐點，即可70元優惠價加購美式咖啡，來份「小美紅豆三明治」再喝口咖啡，一次蒐集兩家名店，全新下午茶亮點就此誕生。
ABG Coffee
營業時間：09:00-18:00台北信安店地址：台北市信義區信安街103巷22號台中公益店地址：台中市南屯區公益路二段 705號
延伸閱讀：
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言