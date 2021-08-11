洗版IG預定！「ABG Coffee x 好初早餐」夢幻聯動，小美紅豆三明治配咖啡新美味

分別於台北、台中設有分店的「ABG Coffee」咖啡廳，裝潢設計及餐點皆走質感路線，為咖啡控及網美們的愛店。如今品牌宣佈首度攜手板橋超夯早餐店「好初早餐」，推出限定聯乘餐點，代表ABG Coffee吃得到板橋名產，「好初早餐」也喝得到ABG Coffee鎮店咖啡，8/13正式開賣，有望搶攻IG版面。

ABG Coffee二店插旗台中公益，建築同樣以小白屋為設計。圖／ABG Coffee提供

ABG Coffee與好初早餐首次強強聯手，分別販售彼此品牌的招牌美食。8/13起不論置身台北或台中，只要在ABG Coffee就能吃到好初早餐明星商品，包含備受肉肉控喜愛的「台台炸醬蛋厚煎吐司」、綿密紅豆泥及卡士達夾心「小美紅豆三明治」，鹹食甜點都能滿足，活動期間限量供應。

一口咬下如冰淇淋口感的「小美紅豆三明治」每份69元。圖／ABG Coffee提供 好初早餐「台台炸醬蛋厚煎吐司」售價99元。圖／ABG Coffee提供

而好初早餐一店、好初二二及中山店也將同步販售ABG Coffee經典咖啡，嚴選配方咖啡豆採中度烘焙，營造出濃郁堅果與可可香氣，還會帶點水果酸甜，獨特口味免跑台北信義或台中就能嘗鮮。此外，只要於ABG Coffee購買販售的好初餐點，即可70元優惠價加購美式咖啡，來份「小美紅豆三明治」再喝口咖啡，一次蒐集兩家名店，全新下午茶亮點就此誕生。

只要購買好初餐點，即可用70元加購ABG美式咖啡。圖／ABG Coffee提供

ABG Coffee

營業時間：09:00-18:00台北信安店地址：台北市信義區信安街103巷22號台中公益店地址：台中市南屯區公益路二段 705號

圖／ABG Coffee提供

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