居酒屋美食在家神還原！ 明太子奶油烏龍麵8分鐘上桌 「小小麥料理包」還能吃到北海道干貝

小小麥推出料理包啦～神還原居酒屋經典美味，照燒雞翅、秘制炸燒肉超下酒8分鐘完成明太子奶油烏龍麵，還能吃到北海道生食級干貝，全台宅配到府，冰箱囤糧必買。

修車廠老宅改建居酒屋，疫情前一位難求，人潮天天爆滿，滿足大家想吃小小麥的需求，將人氣菜色製作成冷凍料理包，方便加熱即食，好料上桌超簡單。

升級版明太子奶油烏龍麵、吮指照燒雞翅以及秘製炸燒肉，加入小小麥料理包Line@訂購，https://line.me/ti/p/@014okfhw 可自取或黑貓冷凍宅配，單筆滿3000元享免運。

真空包裝的料理包，貼上小小麥專屬貼紙，冷凍保存可放3個月，在家吃小小麥，隨時輕鬆煮。

明太子奶油海鮮烏龍麵 189元

有讚岐烏龍麵、新鮮白蝦*2、日本北海道4s生食級干貝*2、招牌白醬、明太子醬及魚卵，升級版食材比店內吃的還要好。

要吃的前一晚移至冷藏解凍，比較簡易的料理方法，水滾煮熟麵條和海鮮，將水瀝乾，倒入白醬煮滾盛盤，再淋上明太子醬和魚卵就完成了。

如果想要享受更多下廚樂趣，還有更講究的烹調步驟：

1、水滾後放入烏龍麵，煮開約1分鐘即可撈起，不要煮太久，保持Q度。

2、海鮮建議乾煎料理，在平底鍋中倒入橄欖油，先將白蝦煎至焦香味熟後，再放入干貝略煎。

3、因為是北海道生食級干貝，（日本料理刺身可生吃）只要稍微煎上色即可取出。

4、取出海鮮的平底鍋，還留有甲殼香氣，倒入招牌白醬和煮開的烏龍麵。

5、收汁程度依喜好而定，煮滾後即可盛盤。

6、明太子醬和魚卵不需加熱，直接加到麵裡，再擺上煎熟的海鮮，即可享用大餐!

以後半夜不要只吃泡麵太辛酸，簡單步驟就能端出豐盛料理，料理新手也有滿滿成就感。

奢侈用料簡直下重本，好大顆的北海道干貝，煎到外熟內生最銷魂，口感鮮嫩彈牙，海味爆發。

小小麥自家熬煮特製醬汁，白醬含有高麗菜、紅蘿蔔、洋蔥，濃郁奶香滑順不膩口，搭配明太子醬的鮮味，還有橘紅魚卵在舌尖上彈跳。

白蝦新鮮好剝殼，吃得出來是好蝦子，Q彈的讚岐烏龍麵吸附滿滿醬汁，小朋友超喜歡，好吃到舔盤。

吮指照燒雞翅 150元

一包內容物有8隻雞翅，事先醃製處理，附照燒醬。

解凍後烤箱回烤180度約7分鐘、或氣炸鍋200度5-7分鐘、或微波爐1400w約2分鐘，加熱時間依機種廠牌而異，可自行斟酌調整。

中秋節快到了，雞翅也要烤起來，照燒醬當作烤肉醬刷上去。

超強下酒菜輕鬆上桌，烤雞翅、氣炸雞翅通通來，試試看喜歡哪一種。

淋入照燒醬，再切點蔥花搭配。

烤雞翅皮Q富含膠質，照燒醬鹹香帶甜，把美味度加到100分。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

喜歡在家小酌幾杯，冰箱裡一定要有的神隊友，一包就能啃得超過癮。

氣炸雞翅上色均勻，金黃酥脆，把油都逼出來，保有雞肉本身的甜味，追劇嘴饞一吃就停不下來。

我們比較喜歡氣炸雞翅的口感，炸到澎起來爆汁美味～懶人必備料理包，零廚藝也能輕鬆駕馭。

秘製炸燒肉 150元

一包含有兩條豬五花肉，加起來的肉量相當多，肉肉控必吃。

以香料、胡椒醃製入味，外層裹上炸粉，打開加熱就能吃的熟食料理包，堪稱家庭主婦的救星，不用去菜市場人擠人。

加熱建議與照燒雞翅雷同，烤箱、氣炸鍋、微波爐均可，燒烤也很有趣。

炸燒肉斜切薄片盛盤，配飯、下酒都合適。

外層炸香酥脆，五花肉肥瘦相間，軟嫩中帶有彈性。

參考小小麥先前販售的定食，作為愛心便當的主菜，全家人都喜歡吃。

小小麥料理包的水準好高，美味程度不輸給餐廳內用，而且加熱方式超簡單，不用擔心做出暗黑料理！真心推薦可以下訂，宅在家好好享用！

小小麥國美店

地址：台中市西區自治街161號

電話：(04)2375-4506

營業時間：17:00-00:00

粉絲團：小小麥

小小麥一中店

地址：台中市北區三民路三段201巷6號

電話：(04)2229-0216

營業時間：11:00-14:00，17:00-20:00

粉絲團：小小麥一中店

文章來源：水星人的怪咖時代 FB：水星人的怪咖時代

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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康