吃土救星就是它！15大學生族、小資族、月光族超愛「小確幸」泡麵

月底救星來救援！

從學生變成上班族，不知道大家是不是很常遇到才剛月初就沒錢又需要溫飽的時刻呢？

對於外食族來說，吃到25塊以下的泡麵，相對來說CP值極高、也可以省下平常好幾個便當的錢，簡直是果腹好物～就算加肉、菜、蛋來變豐盛等傳統吃法外，坊間也有不少網友會發揮他們的小宇宙想出各種有趣吃法，把這些美味的泡麵賦予崇高的靈魂，就算吃爆它也不心疼啊！

今天就讓《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查了每包25元以下的佛心價錢、又不失美味的平價泡麵，救救大家月底的錢包君吧！

image source：YT/統一麵

10 旺旺炒麵

如果想吃南洋風味的泡麵，那絕對不能錯過來自印尼的道地炒麵「旺旺浪味炒麵」，有南洋風味、南洋香辣風味兩種口味，可是嘴饞、追劇、消夜必備神器。



由印尼當地生產製成的獨特佐料，加上Q彈麵體，還有醬料鹹甜組合的完美口感，讓人回味無窮，吃過的網友都說讚！更講究的吃法，可以再切上些許青蔥、溏心蛋，美味就更加提升了~

網友：從小吃到大，超好吃啊！浪味炒麵超～～好吃的，稍甜的口感好讚～

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image source: 旺旺官網

9 維力手打麵

維力手打麵採用傳統師傅手打製麵技術，讓麵體香Q帶勁不易爛，所以不論是沖泡還是烹煮，口感都絕佳！而且袋裝麵每包不到18元，根本居家良伴、小資族們的好選擇。

維力手打麵有許多口味可供挑選。「紅燒牛肉」的獨特口味最受老饕們喜愛，「清香雞汁」雞湯濃厚卻不膩口，是最清新的好滋味！「泡菜海鮮」酸辣泡菜配上最先的配料，讓口水流不停～

網友：唯一支持維力手打麵牛肉口味！麵超Q湯超香～

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image source: pchome

8 味味A

味味Ａ泡麵可說是台灣人從小到大最熟悉的好味道。其中又屬「味味Ａ排骨雞麵」最受喜愛，湯頭滿滿的排骨雞香氣，搭配上Q彈入味的麵條，獨特焦香肉塊、爽口清脆的高麗菜乾，夜深人靜的時候來一碗，絕對是人間最棒的享受。

「冬菜鴨肉冬粉」深受年輕消費者喜愛，湯底滿滿冬菜及醇香鴨油，順口冬粉吸附香醇湯汁，大口吸入整個口齒留香、清爽低負擔。

網友：排骨雞用煮的加顆蛋 是萬惡宵夜的首選！

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image source: PChome24h購物

7 統一調合米粉

統一麵是大家最熟悉的道地美味，其中統一調和米粉也是許多人的心頭愛，無人能擋的肉燥香味、回味無窮的湯頭，讓人彷彿在家也能品嚐到傳統小吃攤裡，老闆親手現做的美味，讓人想一吃再吃！還有數十年來的親民價格，真是眾多網友月底搶救荷包的首選。

網友：有一次買泡麵沒仔細看才發現買錯買到米粉，本來還有點失望，結果泡下去真的超好吃的

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6 素飄香

託素飄香的福，素食者也可以享用台灣泡麵的美味～價錢也相當便宜，只要16塊就能享受到絕頂美味，「素麻辣拌麵」頗受網友推崇，一打開包裝，內容只有麵體及一包醬料包，看似簡單味道卻不簡單，一拌上醬料，椒麻香氣撲鼻而來，搭配香Q麵條，整個好吃到需要用新台幣下價啊~

網友：前幾天去採購的時候看到架上只剩素飄香，就想說買來試試看，結果一吃不得了啊，有夠好吃，原來素食也可以那麼好吃！

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image source: PChome24h購物

5 統一麵

統一肉燥麵復古的粉色條紋包裝，令人印象深刻，除了肉燥麵口味還有海鮮口味、米粉、肉骨茶口味等。其中最具有台式口味的肉燥麵被網友做成炒泡麵，搭配麵包中還變成日式炒麵麵包，蹦出不一樣的口感與風味。網路上甚至還流傳著另一種老饕才懂的吃法，把肉燥麵當成科學麵吃，麵捏碎倒入粉包及油包，混合均勻，油包正是此吃法的靈魂，讓原本單調的粉味多了香氣，讓人一口接一口停不下來！

網友：台灣最長青的泡麵，當科學麵好吃，比科學麵香

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4 味王湯麵

味王的湯麵系列讓人彷彿置身於夜市當中，像是麻油雞、肉羹湯、當歸口味等，都是經典夜市美食之一，而這些湯底平時烹調過程複雜，且若是一個人住常常需要吃好幾餐。

不過味王一包泡麵卻不到20元，就可以享有夜市等級的美味，料理上也省去繁雜的手續，也難怪會成為學生及小資族的最愛。

網友：味王牛肉湯麵、味王肉羹麵，好好吃！一個禮拜吃三次～

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3 來一客

來一客在Dcard中被稱為吃了會開心的泡麵之一，其中以海鮮、泡菜和鮮蝦魚板口味最受歡迎，小小的杯子裝著美味的泡麵，讓小鳥胃的大家也不怕吃不完。

另外，來一客也是不少即將出國的人會準備在行李箱的泡麵，讓大家能夠一嚐那月底回憶的味道。

網友：歡迎宵夜好夥伴晚上會突然嘴饞但又不想吃負擔太重選來一客準沒錯啦

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image source: 官網

2 營多麵

超級便宜又美味的營多麵，在Dcard的學生族群中獲得「吃土美食之王」稱號，想必是許多大學生的青春回憶，一包泡麵不超過15元，小小一包不論是當宵夜或是下午茶份量剛剛好，若是想加點營養，放一顆蛋少許青菜，變成了營養又兼具飽足感的點心。

許多網友表示吃起來甜甜鹹鹹的味道，讓人不小心一次就可以吃掉2-3包，也成為眾網友心中必囤貨的超高CP值泡麵。

網友：我身邊的人都有吃過這個而且大家都很愛！有的超市還可以看到一包十塊，吃土救星！

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1 維力炸醬麵

說到乾泡麵，台灣人一定會聯想到的絕對有維力炸醬麵，若說是台灣乾麵界之光一點也不為過，維力炸醬麵吸引人的地方在於不論是煮成乾麵，或是湯麵，都別有一番風味，也各自有擁護者，甚至有許多網友表示長大後才知道原來維力炸醬麵是乾麵。

不論是煮湯或是乾吃，一包麵兩種吃法，滿足了湯麵派及乾麵派，也難怪成為小資族超愛泡麵第一名！

網友：湯的才是真理，超濃超好吃！我只能接受乾的 乾麵讚！

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年8月5日至2021年8月4日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『一包不到25元的小確幸泡麵』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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