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鹽酥雞＋港點雙享受！點點心×師園「炸物派對組」限時開賣

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
點點心攜手師園，推出「港台連線炸物派對組」，限時販售2周，每組268元。圖／點點心提供
點點心攜手師園，推出「港台連線炸物派對組」，限時販售2周，每組268元。圖／點點心提供

港式點心「點點心」攜手人氣炸物攤「師園蒜味鹽酥雞」，自即日起限時2週推出「港台連線炸物派對組」，一次就能吃到雙品牌的招牌特色炸物餐點。點點心也針對內用推出XO醬蒜味鹽酥雞，就算在港點店也能享受台式滋味，另外還有港台XO醬蒜味鹽酥雞冷凍包同步登場。

2010年於香港佐敦創立的點點心，店內提供傳統融合創新的港式點心，過去也曾獲得年度香港最佳點心、全球101家最佳食府等殊榮。至於創立於1984年的師園蒜味鹽酥雞，已經於師大夜市飄香30餘年，以濃厚的蒜味獲得許多民眾青睞，並曾獲得外送平台Uber Eats最具人氣的外送美食第2名。

此次雙品牌攜手推出的「港台連線炸物派對組」，內含有XO醬蒜味鹽酥雞，以及一份點點心熱賣炸物5寶（芋香蘿蔔仔、海苔酪梨咸水角、黑嘿流沙球、香鬆芋黃酥、韭黃腐皮蝦蛋捲），同時享受雙品牌的經典滋味，外帶限定價268元，於全台點點心、師園門市及雙外送平台販售，限時販售2周。

點點心即日起內用也推出單點XO醬蒜味鹽酥雞，每份108元，同樣限時供應2周。另外並加碼推出「港台XO醬蒜味鹽酥雞」冷凍包，每盒3包入，每盒248元，在家也能透過氣炸鍋重現美味。

港台連線炸物派對組，內含有點點心的芋香蘿蔔仔、海苔酪梨咸水角、黑嘿流沙球、香鬆芋黃酥、韭黃腐皮蝦蛋捲等港點。圖／點點心提供
港台連線炸物派對組，內含有點點心的芋香蘿蔔仔、海苔酪梨咸水角、黑嘿流沙球、香鬆芋黃酥、韭黃腐皮蝦蛋捲等港點。圖／點點心提供

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