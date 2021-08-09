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失足畫面曝光！鈑金廠老闆摔落排水溝 疑無力脫困喪命

經典名菜升級！「上善豆家」推出超下飯新菜，加碼送1000元加菜金

聯合新聞網 / 陳信儒
「上善豆家」推出全新「豆家御選料理」。 圖／上善豆家提供。
「上善豆家」推出全新「豆家御選料理」。 圖／上善豆家提供。

隨著餐廳內用管制鬆綁，餐飲業紛紛推出新菜搶客，人氣蔬食餐廳「上善豆家」主廚特別將店內多道超人氣料理重新演繹， 創作出多道超下飯的「豆家御選料理」。

每一道菜都是話題！上善豆家主廚將人氣招牌名菜「滷白菜丸子」結合店家最自豪的千層鮮腐竹，將經典料理美味升級，推出「滷白菜腐竹丸」。爽口的在地大白菜，經過悶滷後脆甜可口，與鮮蔬高湯的輕甜風味完美絕配；吸飽高湯的千層鮮腐竹口感軟嫩，配搭的手工豆腐丸交疊出富有層次的美味饗宴。

「上善豆家」推出全新「豆家御選料理」。 圖／上善豆家提供。
「上善豆家」推出全新「豆家御選料理」。 圖／上善豆家提供。

「熊貓麻婆豆腐」以豆家人氣招牌「川味麻辣醬」做基底，混搭素米血與木棉豆腐燒煮製成。黑白相間的素米血與木棉豆腐經過燒煮，裹上一層誘人的豔辣色澤，搭配麻而不辣的迷人「川味麻辣醬」一起入口， 搭配白飯享用，讓人欲罷不能。另一道「醬燒乾鍋G」，則是將豆家秘製的植物肉雞塊，炸得金黃酥脆後，加入燈籠椒、乾辣椒等辛香料拌炒提味，最後以醬香十足的乾鍋辣醬與川味花椒油收尾。鹹香味十足超下飯。

全新菜色「蟹黃蛋豆腐」則以上海名菜蟹黃豆腐煲為發想靈感，主廚在底層鋪上一層蛋香滿滿的嫩煎綠色放牧蛋，再巧妙地將蘿蔔切碎代替蟹黃，打造出超擬真的橘紅色澤；芡底則是選用滿滿鱻味的昆布高湯，搭配嚴選非基改蛋豆腐，富有層次的極致風味讓人一試傾心。

經典名菜升級打造超下飯料理「滷白菜腐竹丸」。 圖／上善豆家提供。
經典名菜升級打造超下飯料理「滷白菜腐竹丸」。 圖／上善豆家提供。

「上善豆家」全新菜色即日起推出，至 10月底前還推優惠，消費滿1000元送價值超過1000元的加菜金！下次消費滿額即可免費兌換「脆皮蘿蔔芋粄」、「香酥雞佐紫蘇梅醬」等全新餐點。

以上海名菜蟹黃豆腐煲為發想靈感推出的「蟹黃蛋豆腐」。 圖／上善豆家提供。
以上海名菜蟹黃豆腐煲為發想靈感推出的「蟹黃蛋豆腐」。 圖／上善豆家提供。

上海 蔬食

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