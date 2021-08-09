板橋凱撒「手搖飲月餅」85折訂起來！雙北「5大星級飯店月餅」優惠一次看，XO蛋黃甜鹹必吃

為了迎接即將到來的「中秋節」，各家餐飲業者也磨刀霍霍推出月餅優惠，知名飯店也不遑多讓，紛紛推出許多經典或創意口味的月餅吸引顧客訂購。小編這回整理5大雙北飯店的月餅優惠、價格與口味介紹， 一起來看看吧。

台北喜來登大飯店

寒舍集團聯合推出中秋月餅禮盒，其中台北喜來登大飯店推出三款月餅，包含「吟秋賞」廣式月餅禮盒（六入1,380元)、「詠桂集」珍藏月餅禮盒（九入1,180元)，與「頌月曲」蛋黃酥禮盒（八入900元)，尤其經典人氣XO蛋黃的鹹香口感絕對必吃，這回也首次推出「鹽花鳳梨」與「蜜柚香蘋」等特色口味應戰，即日起至8月31日前預付還可享85折早鳥優惠。

官網：https://www.sheratongrandtaipei.com/websev?lang=zh-tw

圖／台北喜來登飯店官網

圖／台北喜來登飯店官網

台北晶華酒店

台北晶華酒店2021年共推出四款中秋月餅，有雅緻木盒的廣式月餅「醉月」、滿滿日式風格的水鬼月餅「賞月」，還有港式蛋黃酥「花月」與創新口味的「鳳梨澄沙奶黃」，日港廣等統統都有，尤其每年都是人氣銷售的「花月」，共有奶黃酥與豆沙蛋黃酥兩款品項，濃郁的蛋黃香氣搭配豆沙的綿密口感，真的值得嚐嚐。即日起至9月10日完成訂購，可享88折優惠。

官網：https://www.regenttaiwan.com/

圖／台北晶華飯店官網

圖／台北晶華飯店官網

台北萬豪酒店

台北萬豪酒店這回推出兩款經典口味限定開賣，第一個為「流金」禮盒（1,488元），豐富內容包含XO醬蛋黃月餅兩入、白蓮蓉蛋黃月餅兩入、棗泥核桃桂圓蛋黃一入、金豬香伍仁月餅一入與經典茶包六入；第二個為「詠月」禮盒（888元）則以日式和菓子餅皮製成，口味包含清酒桂花香柚、桑葚檸檬青茶、芝麻核桃、芋頭麻糬、黑金紅莓、君度香橙各一入。即日起至9月5日訂購，可享有88折優惠，單筆訂單滿3000元享免運優惠。

官網：https://www.taipeimarriott.com.tw/

圖／台北萬豪酒店官網

台北君悅飯店

有別於其他飯店，君悅推出的中秋月餅禮盒祭出更大的「82折」優惠，只要即日起至8月27日訂購皆可享有此折扣。月餅禮盒有「禧悅」與「君鑫」，其中禧悅中秋禮盒（六入1080元），有六種口味，包含宜蘭金棗、百香芒果、香菇滷肉、奶皇夏威夷果、鳳梨蛋黃、紅藜五穀雜糧；而君鑫中秋禮盒則為升級豪華版（四入1580元），口味有四種，包含蓮蓉雙黃、棗泥核桃、XO干貝、黑芝麻夏威夷豆。

官網：https://grandhyatttaipei-mooncake.oddle.me/zh_TW/

圖／台北君悅飯店官網

圖／台北君悅飯店官網

板橋凱撒大飯店

好康的留最後，就像板橋凱撒飯店一樣，祭出目前星級飯店的最大優惠，「凱月禮盒」即日起至9月5日前預訂付款，可享有早鳥優惠「75折」。板橋凱撒共推出兩種禮盒，經典六種口味的「凱月禮盒」（六入1580元），包含川味椒麻豬、白蓮蓉蛋黃、松露牛菌菇、極品XO、香菇滷肉蛋黃與豆沙松子，鹹甜都有；至於「漫月禮盒」（八入680元），則享早鳥85折優惠，以台灣手搖飲作為創意發想，推出手搖菜單上可看到的楊枝甘露、芝芝葡萄、草莓歐蕾、桑葚檸檬青茶、黑糖奶茶QQ、芋頭撞奶、香橙鐵觀音與海鹽綠茶奶蓋，光看口味就非常值得買來吃吃看。

官網：https://banqiao.caesarpark.com.tw/

圖／板橋凱撒大飯店官網

圖／板橋凱撒大飯店官網

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