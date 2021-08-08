人氣火鍋店「+1元有88顆蛤蠣、288元吃龍蝦」！父親節大餐還能88折帶回家

來不及內用訂位也能孝敬爸爸！分別於台北、台中各有門市的人氣火鍋店「蛤?!卜卜蜆打邊爐」配合防疫指引即日起開放內用，並同步祭出超殺父親節優惠。8/9前若訂購「爸氣十足精神哋套餐」，除了有應景的88折，還能用1元銅板價加購「88顆蛤蠣」、288元再享波士頓龍蝦，一家人霸氣加菜，外帶自取、外送皆適用，還沒頭緒要怎麼慶祝的人有新選擇囉！

圖／蛤?!火鍋店提供

「蛤?!」火鍋店即日起限時推出專屬優惠，「爸氣十足精神哋套餐」含鎮店招牌「正宗原味卜卜蜆」或辣味二選一、2款頂級肉品、7款海鮮組合擇一，並附綜合菜盤、火鍋料盤、2份讚岐烏龍麵，截至8/9還享「1元」加購88顆蛤蠣、「288元」加購一隻波士頓龍蝦，只要289元就能坐享超澎湃海鮮大餐。

圖／蛤?!火鍋店提供

父親節海陸套餐原價2060元，88折後只要1813元，加上蛤蠣、龍蝦一共2102元就能全家吃得過癮。提醒大家每份套餐限加購一次，優惠可配合外帶自取或外送，外送可透過線上點平台訂購，指定地區最低滿1500享免運，免出門吃得更安心。

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