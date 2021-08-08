北海道湯咖哩「Suage」台灣1號店插旗台北！3大開幕優惠「買1送1」到8月底

日式咖哩控好消息！來自日本經典好味「Suage北海道湯咖哩」首度登台，台灣1號店設點台北信義統一時代百貨，即日起試營運，8/12正式開幕。而品牌也祭出一系列限定優惠，包含開幕首三日享內用半價優惠，外帶、外送每點一份湯咖哩就贈一顆「北海道原味起士塔」，活動接力開跑至8月底，詳細好康快筆記！

湯咖哩專門店Suage共提供10款特色主餐，北海道人氣風味如今免出國也吃得到。圖／慕里諾餐飲集團

「Suage北海道湯咖哩」曾獲得日本Tripadvisor旅遊情報雜誌第一名，為在地人氣必吃之一，此回初次來台展店，特別採用北海道進口湯咖哩中的重點原料，並由引進「杏桃鬆餅屋」、「靜岡勝政日式豬排」的慕里諾餐飲集團代理，讓台灣民眾無法出國的時期也能盡享在地原汁原味的美食。

Suage餐點會用竹籤串起食材，讓饕客吃起來更加方便，也不必擔心撈不到想要的食材。圖／慕里諾餐飲集團

Suage主打不沾調味的「素炸」油炸法，鮮甜原味為其餐點的特色，一共祭出10款湯咖哩主餐，日本鎮店口味延伸版的「脆皮雞腿肉串湯咖哩」、澎湃「Suage Special咖哩」、「柚子胡椒雞頸肉湯咖哩」應有盡有。值得一提的是，湯底口味除了原味，還有椰奶及獨家的墨魚風味，辣度也有不辣至特辣共6款可隨喜好挑選，加上配料、飯量供自由調整，微客製化的服務令人用餐享受升級，價格介於290元至460元不等。

為歡慶開幕，餐廳8/12至8/14推出限量優惠，活動期間前30名內用的民眾點購湯咖哩可享5折，不論內用或外帶也可加碼贈送「北海道原味起士塔」作為療癒的飯後甜點。此外，8/15至8/21也將接力推出「外帶限定」買湯咖哩贈一份「雞唐揚」。不想出門的饕客也別擔心，8/12至8/31凡訂購任一份湯咖哩外送，同樣送出北海道原味起士塔，優惠可累贈，點幾份就有幾顆。

選購主餐後，還可選擇辣度、飯量及配料。圖／Suage北海道湯咖哩臉書專頁

不僅如此，即日起至8/31，只要持icash pay付款，不限金額享OPEN POINT 10%回饋。另外，現場座位數量有限，提醒大家配合服務人員指示，並一起遵守防疫指引，才能更加安心用餐。

涮樂位於西門萬華，提供有399至699元吃到飽方案。圖／涮樂和牛鍋物提供

此外，馬辣近期也最新打造「涮樂和牛鍋物 食べ放題」吃到飽品牌，最低399元就能無限盡享肉品、和牛握壽司、明治冰淇淋及近60種麵食、時蔬與火鍋料等，8月底前內用每位成人加贈一份「東石大蛤」或「深海透抽」，海鮮迷、火鍋控別錯過。

Suage北海道湯咖哩

地址：台北市忠孝東路五段8號B2（統一時代百貨）營業時間：週日至週四11:00-21:30； 週五六、假日11:00-22:00

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