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台中人同名「楊勇緯」五星Buffet免費吃到飽、18字中1字有半價！3周優惠致敬奧運選手

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
台中金典酒店柏麗廳餐點示意圖。圖／台中金典酒店官網
台中金典酒店柏麗廳餐點示意圖。圖／台中金典酒店官網

2020東京奧運今（8日）閉幕，台灣選手們以2金、4銀、6銅刷新史上最優奪牌紀錄。而台中金典酒店「柏麗廳」也因應內用解禁後，獨家推出最狂促銷活動，只要設籍台中，符合台中代表團名字的任一字，即可5折開吃，若與柔道銀牌得主「楊勇緯」同名同姓，直接免費用餐，Buffet控別錯過！

楓糖芥茉烤鄉村火腿餐點示意圖。圖／台中金典酒店官網
楓糖芥茉烤鄉村火腿餐點示意圖。圖／台中金典酒店官網

台中金典酒店的自助百匯餐廳「柏麗廳」上一波於勞動節接連推出身分證對對碰及加碼的5折優惠，這回以台中市10名出賽東奧和帕運的選手名字為主角，只要戶籍地於台中市的民眾名字對中任一字，即享半價；若與摘銀的楊勇緯同名同姓，即可免費享用五星Buffet吃到飽，回饋台中市民。

此次台中市派出的東奧代表有陳傑、馮俊凱、王星皓、張筑涵、謝昀庭、楊勇緯、林真豪，帕運選手為林姿妤、李凱琳、林亞璇，可享半價優惠的名字為「傑、俊、凱、星、皓、筑、涵、昀、庭、勇、緯、真、豪、姿、妤、琳、亞、璇」，活動期間為8/13至8/29的每週五、六、日限定，午晚餐餐期皆適用。

餐廳環境示意圖。圖／台中金典酒店官網
餐廳環境示意圖。圖／台中金典酒店官網

柏麗廳主打新概念百匯菜色，現煎牛排、海港直送生魚片、窯烤披薩、日式壽司乃至主廚手工甜點應有盡有，時令海鮮也提供迅蟹、螃蟹、白熟蝦等選項，但會依季節產地限量而調整，以當日現場供應為準。另外，為提供安心的用餐環境，餐廳也強調將配合中央及縣市防疫指引，現場採取梅花座、設置隔板，取餐時務必全程配戴口罩，並一律由服務人員協助夾菜。而優惠為成人限定，無法其他優惠同時合併使用，皆加收原價一成服務費，用餐前記得出示相關有效證件，座位有限，有興趣的民眾記得提早預訂。

台中金典酒店「柏麗廳」
假日原價費用：每人1280+10%（午晚餐）

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