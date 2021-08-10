回味防疫便當！「勝博殿日式炸豬排」外帶回家免200，蒸蛋小菜湯品全都有

文青哥挺喜歡吃日式炸豬排的，問他生日想吃什麼，果然是勝博殿日式炸豬排。小孩開心的自己上網看菜單，不一會兒工夫就決定自己想吃什麼，這一餐吃的超開心。現在上網訂購防疫便當都有優惠，在家就可以享用受勝博殿的美食真的很棒。原本以為降級之後就不再提供防疫便當了，沒想到延長至8/9，所以決定再來吃一次。

外帶美食︱勝博殿日式炸豬排：上網點餐

想必防疫的這陣子，大家對於網路訂餐都很熟捻，沒錯，上勝博殿的官網，點選網路訂餐即可點餐和獲得取餐資訊。

外帶美食︱勝博殿日式炸豬排：菜單

真心覺得，外帶便當的選擇多又好好吃，160元的便當有主餐、小菜、湯品和蒸蛋，其實也還行。

外帶美食︱勝博殿日式炸豬排：精緻外帶便當

不論是主餐或小菜，甚至於湯品，勝博殿都會幫客人打包的好好的。而且外帶便當沒有想像中貴，倘若這些便當還會持續販售，公司開會的時候有機會享受到這些便當真的會覺得好幸福哩！

外帶美食︱勝博殿日式炸豬排：精緻外帶便當

一人一份餐盒真的很方便，而且看起來就超精緻的，就連沾醬也都被款待著。

每個餐點都住在自己的房間裡面，不會有混菜情形發生，視覺感官看起來就相當享受。

金黃色的炸豬排看起來好賞心悅目，令人食指大動。

160元的里肌豬排丼飯，蛋液加上炸豬排真是銷魂。

厚厚的肉排咬起來真的是非常多汁，忍不住吞吞口水。

日式炸豬排的愛好者文青哥，吃得超開心，很樂不思蜀，這絕對是真愛。

文章來源：Vicky媽媽的遊樂園 FB：Vicky媽媽的遊樂園

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