父親節快樂！肯德基「9塊炸雞桶299元」快閃3天，麥當勞中薯免費吃
炸雞控等到了！肯德基不定時於節慶推出限時優惠，即日起宣佈開賣特價299元「9塊雞炸雞桶」快閃登場，截至8/8都能買得到，內用外帶都適用；而外送方面也可選擇Uber Eats麥當勞限定優惠，購買指定套餐即可免費吃中薯，一路吃到8/13。
肯德基「9塊咔啦脆雞」原價522元，為歡慶父親節帶著299元促銷價限時登場，即日起至8/8當天都能現省223元開吃，炸雞也可選擇辣或不辣，但不得更換其他口味，不開放選擇炸雞部位。此優惠適用於外帶、內用、預訂快取，於早上10:30後供應，外送服務不參與、不得與其他優惠併用。
此外，Uber Eats近期為慶祝戴資穎奪牌，宣佈限定優惠加碼延長至8/13，活動期間透過平台訂購「麥當勞大麥克蜜腿餐」，即可免費獲得一份中薯，速食控免出門也能一同支持、感謝台灣選手。
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