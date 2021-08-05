內用88折「回鮭」了！「美威鮭魚」藜麥鮭魚水餃僅199元，防疫料理包再9折

號稱擁有世界最好吃的鮭魚品牌「美威鮭魚」，因應疫情趨緩逐步開放內用推出88折「回鮭券」啦，只要加入LINE好友即可免費，若想外帶防疫料理包，還可享有鮭魚產品全面9折優惠喔！

圖／ Supreme Salmon 美威鮭魚臉書粉專

「美威鮭魚」其實是全亞洲第一家的鮭魚專賣店，有別於精緻烹調手法，主打健康的鮭魚料理，同時聘請超專業的星級主廚，創立多種現烤鮭魚及生魚餐點，絕對讓消費者吃得健康與安心。

圖／ Supreme Salmon 美威鮭魚官網

這回全台疫情正式降級，美威鮭魚也大放送推出「回鮭券」，只要即日起至8月31日加入LINE官方帳號，即可免費兌換一張任一鮭魚主餐88折的回鮭券，不論外帶或內用都可以使用。

圖／ Supreme Salmon 美威鮭魚臉書粉專

除此之外，日前大受好評的鮭魚紅藜麥水餃，把鮭魚、藜麥、高麗菜與豬肉完美搭配而製成，一包20顆售價僅199元，另外若想在家防疫，也推出「防疫料理包」，鮭魚相關產品全面9折優惠。喜愛鮭魚的饕客千萬不能錯過。

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圖／ Supreme Salmon 美威鮭魚臉書粉專

圖／ Supreme Salmon 美威鮭魚臉書粉專

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