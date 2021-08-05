內用88折「回鮭」了！「美威鮭魚」藜麥鮭魚水餃僅199元，防疫料理包再9折
號稱擁有世界最好吃的鮭魚品牌「美威鮭魚」，因應疫情趨緩逐步開放內用推出88折「回鮭券」啦，只要加入LINE好友即可免費，若想外帶防疫料理包，還可享有鮭魚產品全面9折優惠喔！
「美威鮭魚」其實是全亞洲第一家的鮭魚專賣店，有別於精緻烹調手法，主打健康的鮭魚料理，同時聘請超專業的星級主廚，創立多種現烤鮭魚及生魚餐點，絕對讓消費者吃得健康與安心。
這回全台疫情正式降級，美威鮭魚也大放送推出「回鮭券」，只要即日起至8月31日加入LINE官方帳號，即可免費兌換一張任一鮭魚主餐88折的回鮭券，不論外帶或內用都可以使用。
除此之外，日前大受好評的鮭魚紅藜麥水餃，把鮭魚、藜麥、高麗菜與豬肉完美搭配而製成，一包20顆售價僅199元，另外若想在家防疫，也推出「防疫料理包」，鮭魚相關產品全面9折優惠。喜愛鮭魚的饕客千萬不能錯過。
臉書：https://www.facebook.com/SupremeSalmon/?ref=page_internal
延伸閱讀：
．姓名任1字中「麟洋戴資穎金銀」免費喝厚奶蓋！「女王啵起乃」0元喝只有5天
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言