爸爸節「60顆大蛤蜊」火鍋5折免400元！加1元送「8.8盎司板腱牛」、自助吧還可無限吃

以「超巨」份量與自助吧吃到飽聞名的「本事滿足鍋物」正式推出父親節限時3天的優惠套餐啦！60顆鮮活大蛤蜊不用400元，加1元還可以多8.8盎司的板腱牛，另外更狂的是還有44.8盎司大肉盤只要700元，快揪爸爸一起吃起來吧！

「本事滿足鍋物」主打滿滿大份量肉量與自助吧吃到飽的雙重特色，過去疫情前時常造成排隊人潮，店內設計裝潢走精緻豪華路線，明亮的橘黃光配上類沙發椅，用餐環境非常舒適，除此之外，用餐座位也幾近客製化，從2人、4人再到6人都有，絕對是兼具美味與極佳環境的火鍋餐廳。

圖／本事滿足鍋物 goodjobpot臉書粉專

這回推出的「父親節限時重磅套餐」共有2種選擇，首先為「我就愛蛤蜊」套餐（一份399元），可以大啖60顆鮮活大蛤蜊；第二則為「36盎司精選大肉盤」（一份699元），更狂的兩種套餐只要加1元都可以多8.8盎司的大肉盤（特選培根牛/特選梅花豬二擇一），相當於將近1.27公斤超狂份量（共44.8盎司）。優惠日期從8月6日至8月8日，盡請把握囉。

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值得一提的是可選擇外帶自取或外送喔，每份重磅套餐限加購一次，更多優惠相關訊息請洽臉書粉專。

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本事滿足鍋物

電話：02-27789499

地址：台北市大安區市民大道四段78號

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