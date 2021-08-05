爸爸節「60顆大蛤蜊」火鍋5折免400元！加1元送「8.8盎司板腱牛」、自助吧還可無限吃
以「超巨」份量與自助吧吃到飽聞名的「本事滿足鍋物」正式推出父親節限時3天的優惠套餐啦！60顆鮮活大蛤蜊不用400元，加1元還可以多8.8盎司的板腱牛，另外更狂的是還有44.8盎司大肉盤只要700元，快揪爸爸一起吃起來吧！
「本事滿足鍋物」主打滿滿大份量肉量與自助吧吃到飽的雙重特色，過去疫情前時常造成排隊人潮，店內設計裝潢走精緻豪華路線，明亮的橘黃光配上類沙發椅，用餐環境非常舒適，除此之外，用餐座位也幾近客製化，從2人、4人再到6人都有，絕對是兼具美味與極佳環境的火鍋餐廳。
這回推出的「父親節限時重磅套餐」共有2種選擇，首先為「我就愛蛤蜊」套餐（一份399元），可以大啖60顆鮮活大蛤蜊；第二則為「36盎司精選大肉盤」（一份699元），更狂的兩種套餐只要加1元都可以多8.8盎司的大肉盤（特選培根牛/特選梅花豬二擇一），相當於將近1.27公斤超狂份量（共44.8盎司）。優惠日期從8月6日至8月8日，盡請把握囉。
值得一提的是可選擇外帶自取或外送喔，每份重磅套餐限加購一次，更多優惠相關訊息請洽臉書粉專。
本事滿足鍋物
電話：02-27789499
地址：台北市大安區市民大道四段78號
臉書：https://www.facebook.com/goodjobpot
延伸閱讀：
．姓名任1字中「麟洋戴資穎金銀」免費喝厚奶蓋！「女王啵起乃」0元喝只有5天
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言