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爭鮮賀奪牌不限盤數「鮭魚買1送1」！外帶「滿300元再送黃金鯡魚」

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／爭鮮臉書粉專
圖／爭鮮臉書粉專

喜歡「爭鮮迴轉壽司」的民眾有福了！因應台灣在本次東京奧運屢創佳績，目前已獲得2金4銀4銅的「史上最佳」奪牌數，後續還可能再創新高，爭鮮特地推出8月3日至8月4日的2日限定超狂「不限盤數」內用焦糖鮭魚肚買1送1，還有外帶滿額送黃金鯡魚，時間有限，盡請把握囉！

台灣在奧運的史上最佳，紛紛讓許多餐飲旅遊業者推出相應的優惠「歡慶選手奪牌」，這回知名壽司品牌「爭鮮迴轉壽司」為了與台灣一同歡慶與分享奪牌喜悅，即日起至8月4日推出雙金優惠活動，在內用部分推出焦糖鮭魚肚買1送1 (30元/2貫)，外帶部分則滿300元送黃金鯡魚(1份/2貫)。值得一提的上述優惠，內用不限盤數、外帶滿額不限制贈送次數（如滿600送2份黃金鯡魚，以此類推），機會難得快衝吧！

圖／爭鮮臉書粉專
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另外即將到來的父親節，爭鮮也推出「爸氣滿滿的」父親節優惠套餐，精選精選7味25貫只要520元，從生熟海陸統統都有，還有鮭魚與牛五花喔，平均一貫僅21元，套餐還附贈2份毛豆與煎茶3瓶，優惠限定即日起至8月8日喔，可預約外帶自取。更多優惠請上臉書粉專查詢。

圖／爭鮮臉書粉專
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