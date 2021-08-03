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4天限定！錢都涮涮鍋「全面85折」慶雙北開放內用，3火鍋品牌新優惠

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／錢都餐飲提供
圖／錢都餐飲提供

隨著新北市、台北市昨（2日）公佈雙北內用解禁，各大餐飲陸續公告全台門市正式恢復內用服務。而錢都餐飲旗下三大品牌也於即日起開放內用，錢都日式涮涮鍋更推出限時全品項85折好康，讓想念現場熱騰騰風味的饕客能夠省荷包回味美食。

錢都日式涮涮鍋：外帶內用全面85折

餐點示意圖。圖／錢都涮涮鍋提供
餐點示意圖。圖／錢都涮涮鍋提供

親民吃到飽火鍋「錢都日式涮涮鍋」即日起開放全台門市內用，並同步推出限時優惠，8/6前至分店用餐，不論內用、外帶皆有「85折」，台東博愛店不適用。另外2021發行的「錢都桌曆優惠券」可延長使用至8/31。

此外，防疫期間外帶餐也持續供應，「499元海陸套餐」享4份肉、三鮮盤附餐4選2、2份小菜盤、2份湯底，一家3口吃也能滿足，優惠無法併用。

攪攪風味小火鍋：開放內用，外帶享限定優惠

餐點示意圖。圖／攪攪風味小火鍋提供
餐點示意圖。圖／攪攪風味小火鍋提供

平價「攪攪風味小火鍋」於新北土城、蘆洲各有一家分店，即日起開放內用。為了不便到店用餐的民眾，兩家店也分別祭出外帶限定優惠，土城店享「肉品免費增量」、蘆洲長榮店則有「外帶優惠10元」再送小美冰淇淋，送完為止。

吉哆火鍋百匯：即日開放內用訂位，用餐模式調整

「吉哆火鍋百匯」去年底於板橋登場後，憑藉豐富食材及高CP值價位引發話題，今年因應疫情升級休業，日前也一度轉型為超市吸引民眾消，如今宣佈8/4起正式恢復餐廳營業。配合政府內用規範，店內改採用「點餐式」吃到飽，每人皆提供一份基本菜盤，而火鍋料、水產、蔬果會提供餐車桌邊服務。此外，熱炒、熟食、甜點、冰品、飲料則採用自助式，但需要全程配戴口罩。

疫情前餐點自取區。圖／吉哆火鍋百匯提供
疫情前餐點自取區。圖／吉哆火鍋百匯提供

疫情前自取區。圖／吉哆火鍋百匯提供
疫情前自取區。圖／吉哆火鍋百匯提供

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