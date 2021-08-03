雙北內用「連鎖速食＆餐廳＆4大超商」整理！麥當勞.王品.薄多義全台開放，饗食天堂也回歸

全台疫情警戒於7/27降至二級，不及時跟進餐飲內用的雙北、宜蘭昨（2日）經一周觀察期宣佈正式解禁，讓民眾多一項用餐方式選項。今天為大家整理最新同步開放的「速食品牌」、「連鎖餐廳」吃到飽、火鍋、各式餐點，加上雙北「4大超商」相關指引，8月起出門只要配合防疫規範也能恢復內用體驗。

｜連鎖速食&餐飲品牌｜

麥當勞新推出「起司脆薯雙牛堡」、「柚香塔塔脆雞堡」，單點均為104元。圖／麥當勞提供

麥當勞宣佈，即日起全台門市將提供內用服務與洗手間使用，惟嘉義縣市8/7起開放、澎湖縣餐廳申請縣府核准中暫時除外。而「歡樂送」除了提供線上與電話訂餐，已開放現金支付選項，提供24小時服務的餐廳，大夜時段（凌晨零時至六時）恢復外帶服務，但兒童遊樂區持續暫停開放。

麥當勞公告，餐廳落實實聯制，並會持續維持人流管制。餐廳內採梅花座或設置隔板，不同桌顧客保持1.5 公尺以上間距或使用隔板，同桌者採梅花座或使用隔板等防疫設施，除用餐外必須全程配戴口罩，用餐時盡量避免交談。

圖／肯德基提供

肯德基即日起開放全門市內用及洗手間使用，入內要配戴口罩，內用座位區也會維持社交距離1.5公尺或以梅花座標示。由於不鼓勵分食，內用暫不提供雙人和多人餐。

摩斯漢堡即日起也開放雙北門市內用，座位區按照各縣市防疫措施，而內用餐點也會以外帶規格包裝，另外洗手間暫不開放。

必勝客

必勝客4家吃到飽餐廳宣佈陸續開放內用，高雄夢時代店已搶先開跑，台北南港即日起開放，敦化餐廳店、台北光復餐廳店則於8/4登場。餐廳將遵守防疫措施，並配合規定調整為點餐式及專人桌邊服務，自取的Buffet暫緩。

SUBWAY

圖／Subway Taiwan

SUBWAY表示將配合政府及各縣市防疫指引準備內用服務。

頂呱呱

圖／頂呱呱提供

疫情爆發初期就開速食品牌暫停內用第一槍的「頂呱呱」，在微解封時期也宣佈自主不解封，如今宣佈將會配合政府規定實施餐廳防疫，即日起開放全台門市內用服務與洗手間使用。

藏壽司

記者陳睿中／攝影

隨著雙北及宜蘭內用解禁，藏壽司宣佈即日起全台門市恢復內用服務，除了配合梅花座、社交距離及隔板相關規定，品牌也獨家研發壽司的防護罩、桌席上醬料備品改採一次性提供，讓饕客可以吃得更安心。

饗賓集團7品牌：8/7起開放

圖／饗食天堂臉書

擁有多家吃到飽品牌的「饗賓集團」餐廳大多分佈於雙北，官方原宣佈8/11正式恢復內用，在熱烈迴響下最新公佈8/7開始內用服務，一律遵循防疫規範與指引。Buffet形式的「饗食天堂」、「饗饗」、「旭集」、「果然匯」配合各縣市防疫措施，各餐區均採專人無接觸式服務取餐，「開飯川食堂」、「饗泰多」、「真珠台灣家味」等單點店品牌則會協助分餐上菜。

另有「饗帶走EATOGO」外帶外送平台持續服務，8/31前還享外帶自取滿千85折優惠。

圖／王品提供

王品早前配合縣市規定搶先開放172間門市，隨著雙北、宜蘭門市解禁，王品旗下其餘106家門店也將落實各縣市政府防疫指引，除了嘉義門市即日起恢復內用。人氣品牌石二鍋、夏慕尼、陶板屋、HOT 7同步回歸，而「王品」、「西堤牛排」維持個人餐，「青花驕」、「聚 北海道鍋物」個人鍋，「莆田」、「享鴨」由專人分菜，吃到飽品牌「和牛涮」採點餐式專人送菜等。

和億生活集團

添好運將自7月27日起開放部份門市內用。圖／取自添好運台灣 TimHoWan Taiwan粉絲頁

和億生活集團旗下「添好運」、「了凡」即日起開放全台門市內用服務，疫情期間只接受線上訂位，無法現場候位。而添好運內用餐點暫時調整僅提供7款星級獨享餐、4款人氣港點及近10款經典甜品飲品。

薄多義 義式手工披薩

薄多義宣佈全台門市正式恢復內用，但大家引頸長盼的生日雞翅禮維持暫停，待疫情穩定才會視情況辦理。

錢都餐飲

圖／錢都涮涮鍋提供

錢都涮涮鍋早前僅開放桃竹門市內用，如今宣佈全台分店恢復內用，並推出外帶內用「全面85折」，台東博愛店不適用。而旗下的攪攪風味小火鍋、吉哆火鍋百匯也同步開放，Buffet品牌吉哆火鍋百匯調整採用「點餐式」吃到飽，提供餐車桌邊服務，而熱炒、熟食、甜點、冰品、飲料維持自助式，取用時必須全程配戴口罩。

路易莎

圖／路易莎咖啡提供。

路易莎咖啡昨（2日）搶先宣佈全台門市恢復內用，除嘉義地區因疫情規定暫停至8/6。

｜4大超商規範｜

7-11

圖／7-ELEVEN提供

7-11雙北、宜蘭門市即日起也開放內用區，入內需要配合中央及各縣市內用防疫指引，但洗手間暫不開放。

全家

全台全家便利商店即日起也配合各縣市內用規範，開放內用區，洗手間維持不開放。

萊爾富

萊爾富表示將依各縣市政府宣布規範，並視門市能符合防疫座位社交距離1.5m才會對外開放，廁所則同樣不外借。

OK mart

OK mart雙北、宜蘭門市將遵守各縣市政府內用規範，開放內用區，但洗手間暫不開放使用。

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