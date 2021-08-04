7-11美式咖啡8元起、摩斯紅茶18元！4大限時優惠免出門線上搶

雖然全台防疫降級並陸續開放內用，免出門的線上優惠並沒有因此結束。今天跟大家分享限時咖啡飲品優惠，只要在家成功購買就能到就近門市兌換，無咖啡因不歡的人必收！

7-11咖啡、摩斯紅茶優惠 8/8 00:00起快閃

蝦皮購物近期積極與許多品牌合作推出激省優惠，繼之前秒殺的全家1元霜淇淋、麥當勞1元蛋捲冰淇淋、摩斯1元套餐，這回8/8購物節也有專屬好康。日前首波預告有7-11「大杯美式咖啡」、「中杯拿鐵」8元起超低價，比買一送一還划算，比照之前活動將會於當日00:00整點起開跑，並分時段限量開賣，每人每檔次限購一次。另有萊爾富1元茶葉蛋、光泉鮮豆漿等，成功購買憑電子票券即可到店兌換，作為銅板價早餐超適合。

圖／蝦皮APP截圖

而摩斯漢堡經典人氣飲品「冰紅茶」也會同步開賣，原價35元特價18元，勢必吸引粉絲設鬧鐘搶購。除了蝦皮限時特賣，摩斯漢堡「一起輕檸疫情清零」優惠持續開跑中。即日起截至8/15，每日早上10:30後凡到門市購買「輕檸雙牛堡套餐」，即可免費獲得一杯「檸檬蒟蒻」。套餐含5塊雞塊、大杯冰紅茶，漢堡「厚切培根牛肉堡」、「藜麥元氣牛肉珍珠堡」二選一，蒟蒻除了檸檬風味，亦可選擇葡萄或鳳梨口味，數量有限送完為止。

圖／摩斯漢堡官網

全聯福利中心10元美式咖啡 截至8/8

圖／全聯福利中心官網

配合全台降級，同時歡慶「PXGo!全聯線上購」註冊會員數突破百萬，全聯祭出超殺優惠。截至8/8只要線上寄杯購買OFF COFFEE美式咖啡「100杯限時1000元」，平均一杯只要10元銅板價，兌換無期限、飲品不限冷熱。

全家便利商店：好咖日買六送六 8/6快閃

圖／全家便利商店官網

全家每月6日好咖日即將登場，近期改以中杯「單品美式咖啡、單品拿鐵」為促銷主角，活動當日早上10:00起憑全家APP即享買六送六，半價開喝。飲品冷熱不限，也適合寄杯囤貨，10/31前至任一分店皆可兌換。

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