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迎內用！金色三麥攜手飛利浦 京站店導入UV-C雙重清消

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
迎接雙北即將開放餐廳內用，金色三麥京站店領先全台餐飲業者，導入國際大廠飛利浦紫外線UV-C殺菌燈進行「雙重清消」。圖／金色三麥提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
迎接雙北即將開放餐廳內用，金色三麥京站店領先全台餐飲業者，導入國際大廠飛利浦紫外線UV-C殺菌燈進行「雙重清消」。圖／金色三麥提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

國內疫情趨緩，迎接雙北即將開放餐廳內用，國內知名餐飲品牌金色三麥攜手飛利浦，於京站門市導入飛利浦紫外線UV-C殺菌燈進行「雙重清消」。金色三麥京站門市也成為全台首間導入UV-C雙重清消的餐廳。

因應雙北開放餐廳內用，金色三麥在外場服務方面，將採取以下七大防疫措施來迎接消費者，包括實聯制、體溫量測、手部消毒、容留人數降載（採梅花座）、分菜服務、設置立地隔板，以及在京站店導入飛利浦紫外線UV-C殺菌燈。在內場方面，也採用廚房殺菌燈，並使用臭氧水洗菜。

美國疾病管制與預防中心（CDC）證實，空氣中的氣溶膠傳染，是新冠病毒重要傳染途徑。而餐飲內用必須暫時脫下口罩，為公共衛生管制的重點場所，因此建議結合「多重消毒策略」來強化餐廳防疫管理。

有鑑於此，金色三麥是全台首間全門市通過HACCP（危害分析重要管制點系統）的連鎖餐廳，疫情期間除配合政府規範外，更進一步接軌國際防疫趨勢，由台北京站店首發成為全台首間導入UV-C雙重清消的餐廳業者，確保顧客用餐期間，空氣能不間斷淨化消毒，降低飛沫及空氣傳染風險，守護顧客健康。

金色三麥表示：「防疫已經成為生活新常態，因此餐廳的防疫標準必須更高，並且時刻不容鬆懈。目前韓國、日本、香港等地已有許多連鎖餐飲導入UV-C空氣防疫措施。而在台灣，我們是首間導入UV-C室內空氣清消的餐廳。金色三麥為確保衛生安全，一直以國際規範為標竿，飛利浦UV-C設備的技術與實績遍布全球，並符合國際規範，是我們打造安心用餐場域的信賴夥伴。」

飛利浦上層空氣淨化設備UV-C殺菌燈不但能淨化室內空氣，無臭氧伴生的優點，不影響空氣品質、不產生環境汙染，因此餐廳員工及消費者能同時在該空間進行活動。

金色三麥京站店加裝飛利浦上層空氣淨化設備UV-C殺菌燈，淨化室內空氣。圖／金色三麥提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
金色三麥京站店加裝飛利浦上層空氣淨化設備UV-C殺菌燈，淨化室內空氣。圖／金色三麥提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
金色三麥採取七大防疫措施，迎接回流的餐廳顧客。圖／金色三麥提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
金色三麥採取七大防疫措施，迎接回流的餐廳顧客。圖／金色三麥提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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