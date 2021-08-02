5至8月壽星優惠補回來！外帶「幾歲送幾隻雞翅」、千葉火鍋5折內用開吃

壽星們久等了！自從疫情升級禁內用，許多人一年一度的餐廳生日優惠都只得取消，千葉餐飲如今在防疫降級後，特別集結旗下兩大品牌「千葉火鍋」及「陽光皇后」宣佈幫大家補回福利，5至8月的壽星統統都適用，幾歲送幾隻雞翅、半價火鍋要把握。

陽光皇后「幾歲送幾隻雞翅」：截至8/31

圖／陽光皇后提供

早前因「巨型雞佛披薩」一度成為話題主人公的「陽光皇后」疫前為人氣打卡餐廳，壽星優惠更是在地人的最愛清單之一。即日起至8/31，凡外帶滿1500元，並以電話預約、本人取餐，即享最狂「幾歲送幾隻炸雞翅」。除了8月當月壽星，之前錯過的5至7月壽星也能參與，等同雞翅山好康「校正回歸」。

此外，因應門市所在地區開放內用，全店採致電預約用餐，座位採梅花座，活動期間2人同行消費滿888元，還能免費送6吋「巨型雞佛披薩」或「雪場蟹雞佛披薩」，幫大家加菜。不過嘉義店配合縣市疫情暫訂外帶至8/6，後續再調整開放。

圖／陽光皇后提供

千葉火鍋 壽星5折開吃：截至8/31

圖／千葉火鍋提供

火鍋控注意！吃到飽品牌「千葉火鍋」祭出優惠，截至8/31凡至千葉火鍋指定開放內用的門市消費，壽星本人享75折優惠，持會員卡壽星下殺5折、同行者9折優惠（淡水店除外），而新千葉火鍋-西門町店則有壽星本人85折優惠。目前提供內用服務的門市有林口店、竹北店、忠孝店、苗栗店、文心店、斗六店、嘉義店、屏東店、台東店，會再視縣市決策調整。

此外，為減少接觸，防疫期間內用改以餐車送餐服務，由專人送達，盡情坐享豐富用餐體驗。

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