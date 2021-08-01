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8月「手搖優惠&新品」一覽！可不可KEBUKE買1送1、清心x哥吉拉聯名、大苑子荔枝玫瑰開賣

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／品牌提供
圖／品牌提供

炎炎夏日少不了來杯國民手搖消暑！今天與大家分享8月最新飲品新品及限時優惠，不論是買一送一、第二杯10元等好康還是特色新口味全都有，8大品牌一次看。

可不可熟成紅茶：外送限定買一送一（截至8/31）

新品售價中杯50元、大杯60元；北北基、離島、百貨商場各加5元。圖／可不可熟成紅茶提供
新品售價中杯50元、大杯60元；北北基、離島、百貨商場各加5元。圖／可不可熟成紅茶提供

為迎接七夕情人節，可不可熟成紅茶即日起新推視覺粉嫩的「梨花春芽」，新品以水梨鮮榨成汁混搭春芽綠茶茶湯，搭配桂花晶球配料清爽療癒。而這款飲品同步上架foodpanda，8/31前也祭出特別優惠，只要訂購「中杯梨花春芽」並輸入優惠碼「KBKLOVE」，即享買一送一，每日數量有限、兌完為止，每單限點兩組，每人限用三次，限指定店家使用。

大苑子：荔枝系列飲品8/2上市

中杯荔枝玫瑰售價95元、大杯荔枝艾波售價80元。圖／大苑子提供
中杯荔枝玫瑰售價95元、大杯荔枝艾波售價80元。圖／大苑子提供

主打鮮果茶的大苑子8月帶著網美系飲品「荔枝玫瑰」回歸，採用黑葉荔枝搭配屏東大花農場有機玫瑰花製成，酸甜風味還帶有香氣，視覺味覺一次滿足。而此次品牌也加碼將荔枝打成冰沙，研發出「荔枝艾波」，加入愛玉口感更豐富。而甜點控也有「許慶良玫瑰鮮奶酪」能品嘗，截至8/23止，若到大苑子門市購買任一口味的許慶良鮮奶酪，每份集1點，集滿12點可免費兌換20周年限量奶酪湯匙乙支。

歇腳亭：全品項買3送1（截至8/3）

19歲的羅嘉翎首登奧運奪下銅牌，返台隔離時特別於臉書分享了自己於歇腳亭愛喝的飲料。圖／羅嘉翎臉書專頁
19歲的羅嘉翎首登奧運奪下銅牌，返台隔離時特別於臉書分享了自己於歇腳亭愛喝的飲料。圖／羅嘉翎臉書專頁

日前於東奧跆拳項目贏得銅牌的羅嘉翎，因回台隔離期間發文分享了歇腳亭手搖，引發粉絲嘗鮮慾。而品牌也特別於全台限定推出專屬飲品「冬瓜尬檸檬加珍珠」，「國民女友」同款以冬瓜茶湯加上九如檸檬調味，再搭配黑糖蜜釀珍珠，夏天開喝也清爽。而歇腳亭也加碼推出「全品項買3送1」優惠，8/3購買任3杯飲品即招待一杯，以價低者贈送，數量有限，送完為止，優惠無法併用。

另外，歇腳亭近期最新插旗逢甲商圈，8/6前試營運有全品項9折優惠，台中人獨家促銷路過別錯過。

清心福全ｘ哥吉拉聯名至11月底

清心福全為全台首家與「哥吉拉」聯名的手搖店。圖／清心福全提供
清心福全為全台首家與「哥吉拉」聯名的手搖店。圖／清心福全提供

歷經一年多的授權企劃，清心福全即日起聯手經典電影「哥吉拉」打造最硬氣怪獸聯名，一口氣設計27款哥吉拉圖像紙杯，購買任一「大杯飲品」、提前跟店員告知想用紙杯裝即可拿到。而聯名周邊中最受矚目的為獨家限量發行的「飲料刺繡提袋」，使用超過五萬針的繁複全刺繡工法，單件刺繡耗時兩個半小時以上，打造出工藝品級的「哥吉拉」杯提。

一系列獨家授權的聯名周邊商品將陸續推出。圖／清心福全提供
一系列獨家授權的聯名周邊商品將陸續推出。圖／清心福全提供

即日起至9月也將陸續推出一系列加價購商品，如滑鼠墊、燙金貼紙滿額贈活動、恰好瓶、保溫袋、撲克牌、半截刺繡提袋、毛巾等，電影迷記得隨時關注官方臉書消息！

萬波芒果新品「椰芒紫米爽」開賣

「椰芒紫米爽」中杯70元、大杯80元。圖／萬波提供
「椰芒紫米爽」中杯70元、大杯80元。圖／萬波提供

萬波此次以芒果季最夯楊枝甘露、泰國經典芒果糯米為原型，延伸設計出最新「椰芒紫米爽」。新品以芒果冰沙混搭椰奶，加上軟Q卻有嚼勁的紫米，期盼為手搖控帶來一場舌尖上的偽出國之旅，即日起於全台門市及Uber Eats平台開賣。

發現茶：「茶繽沙」系列上市

起司焦糖紅玉茶繽沙售價60、拉米蘇鮮奶茶繽沙70元。圖／發現茶提供
起司焦糖紅玉茶繽沙售價60、拉米蘇鮮奶茶繽沙70元。圖／發現茶提供

主打東方茶飲的「發現茶」首創三倍濃萃「茶繽沙系列」，首波推出「起司焦糖紅玉茶繽沙」、「提拉米蘇鮮奶茶繽沙」，兩款飲品皆以三倍濃萃茶冰沙為基底，往上疊加起司奶蓋、焦糖凍、鮮奶酪等珍奶元素甜點，經過層層口感才能感受壓軸的招牌茶香，一杯就有5種風味，豐富滋味手搖控必試。

蔦日子：第二杯10元（截至8/3）

為歡慶開幕，品牌每日祭出指定品項限時優惠。圖／蔦日子提供
為歡慶開幕，品牌每日祭出指定品項限時優惠。圖／蔦日子提供

為歡慶開幕，台北信義區新品牌「蔦日子」限時推出好康，8/3為止凡到店出示官方臉書按讚打卡，即可用第二杯10元銅板價喝到指定飲品。8/1品項為鹹香奶蓋綠茶「白雲朵朵蔦綠」、8/2為酸甜解膩的「老鹽爆打檸檬蔦紅」、最後一天則是醇厚茶香與黑糖奶蓋組合的「烏雲片片緋紅烏龍」。提醒大家促銷品項、調味、冰量及甜度皆要一致，每人限購一次，一次限購3組共6杯。

Lümii：買一送一（截至9/30）、免費加料（截至8/22）

Lümii主打日系手搖，店裝、飲品視覺吸睛。圖／Lümii提供
Lümii主打日系手搖，店裝、飲品視覺吸睛。圖／Lümii提供

台中東海商圈新品牌「Lümiiお茶専門店」近期推出限定優惠，以招牌飲品「蘋果桂花冰茶」為主角推買一送一，9月底前透過KLOOK平台購買兩杯，即可以單杯銅板價30元喝得到，8/22前則有全品項「配料免費加」好康，外送自取皆適用。

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