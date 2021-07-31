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必勝客進軍蛋糕界！爆漿「巴斯克熔岩起司蛋糕」現省339元，一人180吃父親節大餐
速食餐廳也賣蛋糕！連鎖品牌必勝客繼「香菜皮蛋豬血糕比薩」後，全新推出加香菜的「冬蔭功蝦餅比薩」與「泰式酸甜唐洋雞」，這回更打造「巴斯克熔岩起司蛋糕」，讓粉絲生日派對不必兩頭跑，也能有完整慶生美食配套，隱藏點法還能現省339元。此外，為歡慶即將來臨的父親節，官方也新推系列組合優惠，最低一人180元就能在家享飽足系父親節大餐，披薩控先收！
主打披薩的必勝客因應35週年首度新推「巴斯克熔岩起司蛋糕」，搶先開放PK雙饗卡APP會員限定入手，綿密起司蛋糕搭配濃郁流心內餡，溫熱口感最滿足，勢必刷新大家心目中銷魂蛋糕清單。而必勝客8吋「巴斯克熔岩起司蛋糕」售價888元，若訂購餐點滿額700元，可享加購價549元，嘗鮮現省339元，即日起訂購還會限時加贈早鳥慶生好禮「自動充氣派對塗鴉氣球」，點套餐加蛋糕為起司控慶生超合適。
此外，必勝客也祭出專屬優惠，外帶4至6人份「1088父親節套餐」享2個大比薩及1個小比薩，搭配烤雞拼盤或燒大拼盤二選一，還有小點心巧克力麻糬QQ球及2瓶1.25L可樂，平均180元左右就能大快朵頤。
若想一次體驗升級版美味，官方也新推「祝爸爸1688巴斯克蛋糕套餐」，套餐內容含比薩、巴斯克熔岩起司蛋糕、Hot烤雞拼盤或HOT燒大拼盤、飲料，售價1688元，最高省下429元，防疫版慶生省錢也能吃得豪華。
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