聽新聞
test
0:00 / 0:00

必勝客進軍蛋糕界！爆漿「巴斯克熔岩起司蛋糕」現省339元，一人180吃父親節大餐

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／必勝客臉書專頁、必勝客提供
圖／必勝客臉書專頁、必勝客提供

速食餐廳也賣蛋糕！連鎖品牌必勝客繼「香菜皮蛋豬血糕比薩」後，全新推出加香菜的「冬蔭功蝦餅比薩」與「泰式酸甜唐洋雞」，這回更打造「巴斯克熔岩起司蛋糕」，讓粉絲生日派對不必兩頭跑，也能有完整慶生美食配套，隱藏點法還能現省339元。此外，為歡慶即將來臨的父親節，官方也新推系列組合優惠，最低一人180元就能在家享飽足系父親節大餐，披薩控先收！

圖／必勝客臉書專頁
圖／必勝客臉書專頁

主打披薩的必勝客因應35週年首度新推「巴斯克熔岩起司蛋糕」，搶先開放PK雙饗卡APP會員限定入手，綿密起司蛋糕搭配濃郁流心內餡，溫熱口感最滿足，勢必刷新大家心目中銷魂蛋糕清單。而必勝客8吋「巴斯克熔岩起司蛋糕」售價888元，若訂購餐點滿額700元，可享加購價549元，嘗鮮現省339元，即日起訂購還會限時加贈早鳥慶生好禮「自動充氣派對塗鴉氣球」，點套餐加蛋糕為起司控慶生超合適。

圖／必勝客臉書專頁
圖／必勝客臉書專頁

此外，必勝客也祭出專屬優惠，外帶4至6人份「1088父親節套餐」享2個大比薩及1個小比薩，搭配烤雞拼盤或燒大拼盤二選一，還有小點心巧克力麻糬QQ球及2瓶1.25L可樂，平均180元左右就能大快朵頤。

若想一次體驗升級版美味，官方也新推「祝爸爸1688巴斯克蛋糕套餐」，套餐內容含比薩、巴斯克熔岩起司蛋糕、Hot烤雞拼盤或HOT燒大拼盤、飲料，售價1688元，最高省下429元，防疫版慶生省錢也能吃得豪華。

延伸閱讀：

速食最新「炸雞桶」優惠盤點！肯德基烤炸雙吃...還有冠軍咖哩口味

追奧運回味「新北湯包」！板橋「巷弄版鼎泰豐」爆漿麻辣湯汁最誘人

長期買1送1！可不可「買1送1」8月天天外送喝、日系手搖Lümii全品項免費加料

蛋糕 披薩

相關新聞

懶人包／狂賀「麟洋配」東京奧運奪金！「4大超商最新限時優惠」一次看

狂賀「麟洋配」王齊麟、李洋羽球雙打組合於東京奧運為台灣成功奪下本屆賽事的第二面金牌，緊守轉播的全台民眾熱血沸騰，4大超商...

必勝客進軍蛋糕界！爆漿「巴斯克熔岩起司蛋糕」現省339元，一人180吃父親節大餐

速食餐廳也賣蛋糕！連鎖品牌必勝客繼「香菜皮蛋豬血糕比薩」後，全新推出加香菜的「冬蔭功蝦餅比薩」與「泰式酸甜唐洋雞」，這回更打造「巴斯克熔岩起司蛋糕」，讓粉絲生日派對不必兩頭跑，也能有完整慶生美食配套，

煎恰恰的超好吃！ 台中宅配美食「盛記水餃」與鼎泰豐相同麵皮，顆顆飽滿、肉汁四溢

udn走跳美食／jason 每顆超飽滿的水餃，使用豬後腿肉的內餡及鼎泰豐同等級麵粉，不管是高麗菜、玉米或韭菜口味，香味厚實、肉汁四溢。你可以單純燙水餃，或拌個辣油變成紅油餃子，也可以下平底鍋煎成

防疫獻上滿滿心意！中秋美味「星級月餅」傳心意 早鳥預購不失禮

雖然疫情阻隔了親友相見，卻阻擋不了對彼此的思念，不少飯店業者搶先推出中秋月餅禮盒，可為親朋好友備上心意滿滿的月餅，讓佳節情誼源遠流長。

盤點2021父親節特色蛋糕！老爸獨享「暖心父親節蛋糕」推薦

每年到了父親節總是在煩惱要訂哪間蛋糕才能別出心裁？今年因為疫情的關係可能不方便外出慶祝，這時訂一個心意滿滿的「父親節蛋糕」更能博得爸爸的歡心！

「辣肉蛋裝蒜包、韓國人氣冰心奶油哈哈包」太銷魂！布里王子の麵包廚房x真芳早餐爆款麵包限時販售

今年﻿布里王子の麵包廚房再度出擊，聯手台北人氣早餐品牌真芳推出「辣肉蛋裝蒜包」，並加碼一款「黃金流沙裝蒜包」，此外還有全新力作：韓國高人氣「冰心奶油哈哈包 」，各種銷魂爆款麵包限時販售，麵包控別錯過！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。