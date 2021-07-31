煎恰恰的超好吃！ 台中宅配美食「盛記水餃」與鼎泰豐相同麵皮，顆顆飽滿、肉汁四溢

每顆超飽滿的水餃，使用豬後腿肉的內餡及鼎泰豐同等級麵粉，不管是高麗菜、玉米或韭菜口味，香味厚實、肉汁四溢。你可以單純燙水餃，或拌個辣油變成紅油餃子，也可以下平底鍋煎成『恰恰』的煎餃，脆度十足、肉汁四溢。現在買五送一，7-11店取還可以免運喔，把握機會！

盛記水餃

最近防疫在家，水餃根本就是我很常自己煮來吃的食物，因為不用什麼技術，只要把水煮開，水餃丟下去，加三次水，就可起鍋，方便的不得了，所以冷凍庫always會有水餃。吃了這麼多牌子的水餃，今天要來嘗試另外一間聽說很厲害，每一顆又飽滿的水餃。

目前盛記水餃只提供冷凍宅配，今天嘗試的是這三種口味：高麗菜/韮菜/玉米。每一盒有20顆，售價150元，新上市期間，買五送一。可7-11店到店免運（優惠到8/15）

今天的盛記水餃共有三種口味：高麗菜豬肉、玉米豬肉、韭菜豬肉。每一袋為20粒裝，打開包裝，可以看到每一顆都是非常的飽滿，不只這樣盛記水餃特別請到台北知名餐館的名主廚擔任技術總監，而且使用的水餃皮是與鼎泰豐相同的麵粉製作而成。看到這麼豐富的來歷，真令人期待！

我們打算用這三種口味來做出稍微的變化

【玉米豬肉】

玉米豬肉我們採用最傳統的下水餃方式，製作原始原味的水餃，不管是什麼口味，豬肉都是使用台灣溫體後腿豬肉，加入玉米，增加玉米的顆粒感和甜味，讓口感更為豐富。

【高麗菜豬肉】

這次的高麗菜豬肉來使用較特別的煮法，也就是仿煎餃的做法，使用不沾平底鍋，先熱鍋後到些許沙拉油，把水餃從中放射狀排出花瓣形狀，先讓他乾煎一下。

趁這個時候，調製麵粉水，倒入平底鍋，此時就會聽到滋滋作響的聲音，蓋上鍋蓋，先悶鍋用小火煎個10分鐘左右，等待麵粉水收乾。

麵粉水收乾後，使用盤子倒蓋方式，把水餃翻轉裝盤，就可以看到水餃底部煎的金黃色啦，看起來非常好吃。因為乾煎的關係，內餡肉汁被包覆在水餃皮內，不但有脆感還會噴汁喔！

【韭菜豬肉】

除了燙的、煎的水餃以外，不然韭菜的部分就來點花樣好了，因為韭菜的味道不是每個人都會喜歡。如果你喜歡韭菜的話，那很推薦直接吃原始的就超夠味，內餡整個都被韭菜給塞滿了，而且韭菜的香味撲鼻而來。

這次我們使用之前買回的辣油，加了一點烏醋去調和出紅油炒手的辣醬，把水餃拌入後，吃起來又是另外一個層次，或許不太敢吃韭菜的朋友也可以嘗試看看喔，非常棒！

水餃也算是個很好取得也很好料理的食物，如果怕一成不變，隨意改一下烹調方式就可以讓水餃更有創意，口感更有層次，搭配盛記水餃的飽滿，不管如何烹調都好吃啊！現在訂購有買五送一優惠，趕快買起來，推薦給大家！

盛記水餃

訂購網址：https://myship.7-11.com.tw/general/detail/GM2105225783280

每一盒有20顆，售價150元，新上市期間，買五送一

可7-11店到店免運（優惠到8/15）

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文章來源：Jason's Life FB：Jason's Life

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