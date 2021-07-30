防疫獻上滿滿心意！中秋美味「星級月餅」傳心意 早鳥預購不失禮

【旅奇傳媒/編輯部報導】雖然疫情阻隔了親友相見，卻阻擋不了對彼此的思念，隨著時序進入盛暑，已經有不少飯店業者搶先推出中秋月餅禮盒，諸多選擇同步享有早鳥折扣優惠，雖然還無法暢快的見面，但可為親朋好友備上心意滿滿的月餅，讓華人最為重視的佳節情誼源遠流長。

▲精裝月餅口味經典與創新兼備。 圖：福容大飯店╱提供

茶酚果乾雙入餡 魯肉鹹香好滋味

2021年福容大飯店推出的「福容月餅禮盒」單價1,280元，9入裝意涵情誼綿延、長長久久，五種口味招牌蓮蓉蛋黃、酥香松子蓮蓉、美人茶香檸檬、傳統香菇魯肉及寶島柿子芒果。

今年特別改版禮盒包裝，精心設計高雅貴氣，絕對是今年中秋送禮首選。口味方面也極其用心，經典的「招牌蓮蓉蛋黃」及「酥香松子蓮蓉」使用上等蓮蓉，特別選用上等松子；而「傳統香菇魯肉」則是呈現鹹香口味，以黑毛豬古法滷製，咬一口便吃得到顆粒狀的鹹香魯肉，不油不膩的道地台灣好滋味，讓人一吃難忘。

▲五種口味月餅禮盒佳節送禮首選。 圖：福容大飯店╱提供

「花獻中秋」節慶禮讚 禮盒預購熱賣中

香格里拉台北遠東國際大飯店搶攻中秋送禮商機，特別打造「花獻中秋」節慶禮賞，推出四款秋節禮盒及三款禮籃，送禮自用兩相宜！

首推好吃好喝好聽又好用的「豪華月餅音樂禮盒」，內含四顆月餅及限定版濾掛咖啡與手沖咖啡壺，禮盒不僅可收納還是音樂盒，時尚又實用！另有與姊妹飯店台南遠東香格里拉聯名的「南北花漾經典月餅禮盒」，融入在地水果呈現八款風味；而秉承傳統手藝製作的「燕窩奶黃月餅」及「金沙奶黃月餅」，亦是年年熱門回購品項！7月5日起開放預購，8月22日前可享85折早鳥優惠。

▲【花錦】金沙奶黃月餅禮盒。 圖：香格里拉台北遠東國際大飯店╱提供

「金面岄光」月餅禮盒 伴您佳節安康

秋佳節將近，台北大直英迪格酒店推出「金面岄（音同「月」或「月」）光」中秋禮盒，內含蓮蓉蛋黃、棗泥核桃、滷肉豆沙、翡翠香蘭、XO干貝與鐵觀音等六種口味的廣式月餅（每個重約120公克），每盒售價1,200元，8月6日前預訂享早鳥優惠85折1,020元，8月26日（四）起陸續出貨。

基於「鄰里文化」的英迪格品牌精神，「金面岄光」廣式月餅中秋禮盒，外觀設計以北市知名登山步道，同時也是熱門拍照景點的「金面山」為發想，結合疏落有致，象徵基隆河蜿蜒水岸的曲線，在皎潔月光的映照下，散發具有獨特美感的意象。

▲ 金面（山月）光中秋禮盒。 圖：台北大直英迪格酒店╱提供

防疫不失禮 「靚彩好月」月餅配咖啡

儘管疫情衝擊，中秋送禮的禮俗還是不能少，為了緩解疫情低氣壓的氣氛與情緒，台南大員皇冠假日酒店2021年月餅禮盒以色彩心理學的「靚彩好月」為主題，推出「靚亮派對」每盒899元，內含廣式月餅4入，口味有蓮蓉蛋黃、XO干貝、香菇滷肉、土鳳梨松子與濾掛咖啡4包。

「時光寶盒」每盒1,880元，內含廣式月餅6入，口味有蓮蓉蛋黃、XO干貝、香菇滷肉、土鳳梨松子、蔥味肉燥、紅酒蔓越莓與哥倫比亞聖路易斯莊園咖啡1包(100g)，加碼送100元餐飲抵用券乙張。透過兩款色彩繽紛、別具風格的月餅禮盒，讓收禮的人第一眼就有好心情，因限量販售，即日起開放預購，最高享7折起優惠。

▲別具風格的月餅禮盒，讓收禮的人第一眼就有好心情。 圖：台南大員皇冠假日酒店╱提供

音樂寶盒及茗茶玉盤月餅 浪漫悅耳又吸睛

圓山大飯店繼去年媒體評比冠軍，在市場上大受好評並且熱銷的「花漾行李箱中秋月餅禮盒」後，今年國宴點心廚團隊將其69年的月餅製作工藝極致發揮，推出「圓山音樂寶盒月餅」(每盒1,280元，四入裝)及「圓山茶玉盤餅」(每盒1,580元，六入裝)二款匠心獨具的月餅禮盒。

7月31日前預購並完成付款享85折優惠，8月1日至8月20日前預購並完成付款享95折優惠。今年同樣選用最優食材製作傳統廣式月餅及創意口味流心月餅，是中秋節不可錯過的好味道。

▲匠心獨具的月餅禮盒。 圖：圓山大飯店╱提供

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