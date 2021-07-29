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新竹城隍廟解封！廟宇及美食街開放規定&示範正確內用方式吃美食

跟著踢小米吃喝玩樂趣 / 文、圖／踢小米

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7/27 全國警戒終於降到二級，已經停業兩個多月的城隍廟美食街回歸了！小米特地跑來城隍廟來為大家確認那些店家有內用及外帶，還有示範如何正確內用，大家要做好防範措施來吃美食吧！

只有7/27 在東轅門有設計量額溫及實聯制，聽店家說7/28 開始是各家店家自己做實聯制。

此外城隍廟在7/27 也開放參拜了，有實施人潮控制及限定時間才可以進入，提供給大家參考！

現在入廟參拜時間：07:00~20:00 室內人數為50人。其他規定請參考照片唷。

小米的愛店雅珍號也開始營業囉！

很久沒來吃城隍廟小吃了，來到連家阿婆坐下體驗用餐正確的規定。

竟然巧遇網紅龔龔，來一個正確合照示範。

連家阿婆最有名的就是他們的蛋酥魷魚羹及綜合摃丸湯！

逛了一圈有開放內用的店家主要是以隔板將桌子隔成４位，空間利用最大，也可以讓小米不能太手滑，因為一格的位置不能放太多食物。

這是正確的內用示範，有隔板跟不認識的人吃東西感覺會比較安心。

很久沒有大啖城隍廟美食了，吃吃吃。

蛋酥魷魚羹 40元，料還真多，記得要加醋更提味唷！

再來個用新竹綜合摃丸湯 55元就完美了，他們用可是知名的海瑞摃丸，有原味及包餡的彈牙又很滿足。

來新竹怎可能不吃炒米粉 40元呢？ 炊粉比較Q淋上滷汁就是回憶中的味道～

其實原本店家的位置沒改變，小米全部店家拍一輪給大家參考，幾乎所有店家開始營業囉～此外城隍廟裡面每家都很有歷史，大家可以來回憶啦。

阿忠肉圓有開放內用及外帶。

元祖林魷魚羹有開放內用及外帶。

阿城號有開放內用及外帶。

鄭家魚丸有開放內用及外帶。

戽斗小吃店 沒有開放內用，有外帶。

王記蚵仔煎今天還沒看到有營業。

風城食堂有開放內用及外帶。

馬家有開放內用及外帶。

柳家肉燥專賣店有開放內用及外帶。

翁記今天7/27 零晨沒開，明天7/28再跑一次看看。

蔡記今天好像沒開。

紅茶今天沒開~

文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣

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小吃 肉圓 新竹美食

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