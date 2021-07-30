盤點2021父親節特色蛋糕！老爸獨享「暖心父親節蛋糕」推薦

一年一度的父親節即將到來，今年因為疫情關係可能不適合帶爸爸外出用餐，不管是否方便回家團聚，都可以用一顆特別的蛋糕慶祝父親節，以下盤點4間特色 「最暖心父親節蛋糕」 ，讓爸爸從視覺到味覺都有滿滿驚喜！

台北君品酒店

每年父親節總是會推出別出心裁的蛋糕，與全天下的爸爸一同歡慶父親節的君品酒店，這次推出的「哲學家老爸」以象徵爸爸品味的菸斗為造型，展現出爸爸的成熟穩重，哲學家老爸用巧克力蛋糕、榛果脆片為底，再抹上香濃的法式香草奶餡，並搭配巧克力製作成的煙斗。

▲圖片來源：台北君品酒店

另外一款「運動健將老爸」則以運動型老爸熱愛的休閒牛仔風來妝點蛋糕，蛋糕以巧克力蛋糕為基底，抹上一層榛果巴芮脆餅，鋪上厚厚的酒漬櫻桃柳橙奶餡，再疊上淋滿橙香焦糖的杏仁蛋糕，搭上巧克力製作而成的牛仔靴，打造出英挺帥氣的休閒造型。

▲圖片來源：台北君品酒店

台北君品酒店

地址：台北市大同區承德路一段3號

Häagen-Dazs哈根達斯

如果吃膩了一般的蛋糕，今年不妨來點冰淇淋蛋糕！哈根達斯今年主打款「超級爸爸」在外觀上也體現了「真心層意」概念，白色襯衫與黃色領帶下，隱約露出SUPER DAD字樣，也象徵了爸爸在孩子的心目中，永遠所向無敵的超級形象！小巧五吋卻內含三層冰淇淋，一次可以品嚐到三種不同口味，十分適合現代小家庭。

▲圖片來源：Häagen-Dazs

而另一款「快樂獅子王」從外觀上就別具童心，以頂級巧克力搭配馬卡龍打造的Q版獅子造型，童趣十足，內餡選擇最受歡迎的巧克力與淇淋巧酥口味冰淇淋，讓既是爸爸又是大男孩的父親一次滿足。

▲圖片來源：Häagen-Dazs

亞尼克

亞尼克今年推出兩款特色父親節蛋糕，包括帶給大家好運的「好運花生」、放大版生乳捲「俏鬍子歐爸爸」，造型可愛的「俏鬍子歐爸爸」將將芒果豐厚濃郁的香氣融入北海道奶霜中，生乳捲細膩滑順的雙餡層次分明，帶來更加清爽的奶霜質感。

▲圖片來源：亞尼克

而帶給大家幸運的「好運花生」則是採用新鮮研磨的花生粉與蛋糕粒鋪滿蛋糕表層，再搭配巧克力蛋糕、花生奶霜與巧克力酥菠蘿，堆砌成多層次口感，讓人深陷濃濃的花生乳香中，隨時都幸福的像是有好事發生！

▲圖片來源：亞尼克

晨牧手作烘焙坊

台中甜點名店「晨牧手作烘焙坊」這次則推出了三種不同口味的千層蛋糕，千層蛋糕以純手工製作、耗時又費力，可堪稱為甜點師傅的功力指標，而晨牧的千層蛋糕不會太過甜膩，堅持純天然不添加色素與香精，讓爸爸食得安心，爽口冰涼又高雅的口感，在這炙熱的夏日裡可謂是最動人心弦的享受！

▲圖片來源：晨牧手作烘焙坊

這次父親節蛋糕晨牧共推出巧克力、抹茶與原味三種口味，不管喜歡濃郁抹茶香或是微甜不膩口的巧克力，還是忠於原味的奶香滑順，晨牧通通可以滿足你！在價格上更是極為實惠，與現在動輒就要價千元的蛋糕不同，晨牧一個完整的8吋千層蛋糕最便宜只要600元，可說是擁有超高CP值的甜點品項。

▲圖片來源：晨牧手作烘焙坊

晨牧手作烘焙坊

地址：台中市北區瑞祥街16號





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