CP值超高！ 台中梧棲「鐵將鐵板排餐」主食+100%原塊肉，外帶享9折
位於台中梧棲區，美食一級戰區文化路上的「鐵將鐵板創意料理」，第一眼看見店名容易讓人誤以為是鐵板燒料理，但其實鐵將是一間專賣鐵板排餐創意料理店，鐵將十分注重肉的品質，店內所有肉品均採用100%原塊肉！特別的是，鐵將副餐選擇十分豐富，除了常見的鐵板麵，還有炒飯、炒麵及金黃漩渦蛋可以選擇。因應防疫政策，「鐵將鐵板創意料理」特別推出一系列的經典料理讓民眾帶回家享用，防疫期間外帶自取還可享有9折優惠！
「鐵將鐵板創意料理」為了與民眾一起抗疫，特別將店內的經典餐點做外帶組合，像是饕客必點的鹹豬肉炒飯，再加上口感Q軟、油花豐富的翼板牛排，就是完美的一餐！想一次享受不同口味的也可以選擇海陸雙拼咖哩飯，不僅可以一次享受到豬排、天婦羅炸蝦兩種美味，再淋上滑嫩的漩渦蛋簡直是畫龍點睛。其他像是三拼炒麵(牛肉+雞丁+鹹豬肉)、鐵將雞腿排、肉肉三拼也都是來店的必點款，讓你吃飽又吃巧，輕鬆解決一餐。
防疫期間，「鐵將鐵板創意料理」推出外帶自取享9折的優惠活動，另外店家也提供外送服務，3公里內滿600元、6公里內滿1500元可享免費外送，建議可以先預訂好餐點，並在指定時間取餐，即可減少等候時間與接觸風險。
店家地址：台中市梧棲區文化路二段63號
連絡電話：0965083063
營業時間：11:00~20:30
外送資訊：外送600元3公里免運/1500元6公里免運
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