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全台首家「海底撈麵店」60元吃得到！最新川味「蜀䴺清」插旗北車，小菜甜湯吃到飽

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／京站時尚廣場官方臉書
圖／京站時尚廣場官方臉書

全台即日起降至二級警戒，雖然雙北地區尚未開放內用，仍不影響新店登場。主打麻辣鍋的「海底撈」日前新開麵店子品牌，全台灣獨家「蜀䴺清」低調插旗台北車站京站，最低60元吃得到川味麵食，未來解禁後預計增設自助吧，讓大家小菜、甜湯吃到飽，銅版價就能吃個過癮。

「油潑辣子麵」還原刺激味蕾的川味，單點60元就吃得到。圖／京站時尚廣場官方臉書
「油潑辣子麵」還原刺激味蕾的川味，單點60元就吃得到。圖／京站時尚廣場官方臉書

海底撈最新品牌「蜀䴺清」位於京站時尚廣場一樓華陰街外側，店名以「數不清」為諧音，期盼提供數不清的就業機會、服務數不清的顧客。新品牌主打川味麵食及台式餐點，60元起就有一碗超開胃的「油潑辣子麵」，未來解封後也將會無限供應小菜、甜湯、粥品，有望成為上班族的最新小資用餐據點。

「麻辣和牛牛肉麵」嚴選日本和牛製成，售價680元。圖／京站時尚廣場官方臉書
「麻辣和牛牛肉麵」嚴選日本和牛製成，售價680元。圖／京站時尚廣場官方臉書

不僅如此，店內最推主打的「麻辣牛肉麵」還有日本和牛炙燒牛肉的版本，搭配激辛勁辣麻辣湯底，讓大家吃出頂級滋味，麵條粗細亦有細麵、寬麵、皮帶麵三選一。而經典風味紅燒番茄牛肉麵、酸菜雙魚麵、榨菜肉絲麵、應有盡有，飯食控也有蹄花飯可以選擇。

配合防疫規範，「蜀䴺清」目前僅限外帶，試營運期間部分餐點不配合外帶，但有「麻辣牛肉麵」套餐價240元、「番茄牛肉麵」套餐價230元可嘗鮮，隨餐附39元小菜及30元飲品。

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台北車站 火鍋 吃到飽

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