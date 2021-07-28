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防疫補血補元氣！米其林必比登「極品煲湯」　養生雞湯調理身心靈

聯合新聞網 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia
▲防疫期間用美味煲湯幫自己提升免疫力。 圖：玩買主意╱提供
▲防疫期間用美味煲湯幫自己提升免疫力。 圖：玩買主意╱提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】

含有豐富鐵質與蛋白質的雞肉，具補血效果，適合一年四季食用，也是坊間很容易取得的食材，更是許多婆婆媽媽為家人打點身體養分時，最常出現的料理！冬病夏治，讓身體滋養強壯，開脾，消暑濕，身體疲累時，來碗雞湯，好處多多。

疫情期間，上市場如戰場，想要一次備齊食材也得大包小包，還要擔心自己廚藝不好，搞壞一鍋湯！2019/2020米其林必比登美食餐廳【天下三絕】主廚特製極品煲湯，三款口味一次備齊，讓家人與自己精氣神一次顧到。

「神雞妙蒜」黑金煲湯

香氣濃郁的黑金煲湯，黑蒜頭由是以新鮮蒜頭晶時間發酵熟成，保留了大蒜中的胺基酸、活性蒜素，可增強免疫力、消除疲勞，加入嚴選土雞腿、雞翅、花菇、枸杞、黃耆等調味，在長時間的熬煮下，湯頭呈現焦糖色及酸甜味。

▲黑蒜雞湯增強免疫力，消除疲勞 。 　圖：玩買主意╱提供
▲黑蒜雞湯增強免疫力，消除疲勞 。 　圖：玩買主意╱提供

「蔘雞蓬勃」元氣煲湯

人蔘被稱為「百草之王」，性平、味甘、微溫、能補元氣、生津止渴、安神益智；添加些許糙米更是能將香氣提升出來，加入嚴選的土雞腿與雞翅，融合長白山人蔘、蔘鬚、黃耆、當歸、枸子等養分，長時間熬煮下，米香、肉香、人蔘香撲鼻而來，湯頭香氣足而不油膩。

▲人蔘雞湯美味營養，可安神又補氣。 　圖：玩買主意╱提供
▲人蔘雞湯美味營養，可安神又補氣。 　圖：玩買主意╱提供

「狗尾神通」養生煲湯

狗尾草有開脾健胃功效，也有「台灣人蔘」之稱，可達到強身補氣的功能，是早期鄉下阿嬤幫為口不佳的小孩調理身體的藥草，後來成為婆婆媽媽們四季中燉湯的選擇之一。狗尾草雞湯加入嚴選的土雞腿、雞翅及花菇、枸杞、黃耆等調味，在長時間的熬煮下，湯頭清爽、甘甜夠味，層次豐富好入口。

▲開脾健胃的狗尾草煲湯，大人小孩都適合。 　圖：玩買主意╱提供
▲開脾健胃的狗尾草煲湯，大人小孩都適合。 　圖：玩買主意╱提供

疫情期間，多喝雞湯，增強抵抗力；打完疫苗多多補充蛋白質，雞湯更是好選擇；熬夜追劇影響精神、擔心疫情擴散心神不寧、暑氣旺盛胃口不佳，身體不好，運勢、心情也都有影響，記得照顧自己與家人，時來運轉，在此之前別忘了食療補運，來碗雞湯調理狀態，讓身心都安康！現在與米其林必比登美食餐廳【天下三絕】專案合作販售，請上【玩買主意】選購。

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米其林 消暑

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