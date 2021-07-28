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秒飛比利時！5款水蜜桃＆黃金巧克力甜點　享受偽出國「舌尖之旅」

聯合新聞網 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：PABLO╱提供；圖：Chochoco╱提供；圖：品好乳酪╱提供
圖：PABLO╱提供；圖：Chochoco╱提供；圖：品好乳酪╱提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】

七月廿一日是比利時的國慶日，在台灣其實也有許多比利時為之驕傲的頂級產品！除了聞名全世界的比利時巧克力，比利時也出產品質優異的水果製品，獨特的處理工藝，讓果醬、果泥能保持完整果肉與新鮮的原汁原味，即使現在無法飛出台灣，我們也能透過品嚐來自比利時的美食來場微出國的舌尖旅行。

▲焦糖紅茶巧克力蛋糕捲。 　圖：Chochoco╱提供
▲焦糖紅茶巧克力蛋糕捲。 　圖：Chochoco╱提供

巧克力專家Chochoco推出焦糖紅茶巧克力蛋糕捲，使用比利時嘉麗寶黃金巧克力製作，還添加日月潭紅玉紅茶製作內餡，與英國早餐茶製成戚風蛋糕體，同時可以吃到台灣與多國特色食材。

▲以比利時嘉麗寶黃金巧克力製作，添加日月潭紅玉紅茶內餡。 　圖：Chochoco╱提供
▲以比利時嘉麗寶黃金巧克力製作，添加日月潭紅玉紅茶內餡。 　圖：Chochoco╱提供

品好乳酪知名的「麻麻」蛋糕系列有著蓬鬆空氣感，因為不需要咀嚼且入口即化而大受歡迎，系列之中的黑芝麻麻麻蛋糕，以比利時嘉麗寶黃金巧克力結合奶酒，口感綿密濕潤，能嚐到濃醇黑芝麻、巧克力、焦糖香氣和淡淡奶酒香。

▲黑芝麻麻麻蛋糕。 　圖：品好乳酪╱提供
▲黑芝麻麻麻蛋糕。 　圖：品好乳酪╱提供

卡士達奶油上鋪滿香甜水蜜桃的PABLO水蜜桃乳酪塔，滿滿的比利時愛迪亞水蜜桃與PABLO招牌乳酪結合，滋味酸酸甜甜，水蜜桃果肉、乳酪與香酥塔殼帶來絕妙口感。

▲迷你水蜜桃卡士達。 　圖：PABLO╱提供
▲迷你水蜜桃卡士達。 　圖：PABLO╱提供

藝人炎亞綸投資的茶明載波，以招牌青山茶搭配比利時愛迪亞水蜜桃，由青山茶帶出水蜜桃的果香，清爽消暑還能吃到完整水蜜桃果肉。

▲水蜜桃青山(右)。 　圖：茶明載波╱提供
▲水蜜桃青山(右)。 　圖：茶明載波╱提供

比利時嘉麗寶黃金巧克力，源自1911年比利時世界知名頂級巧克力大廠，剛好不甜膩的焦糖巧克力口味，融化後呈現美麗的焦糖及淡琥珀色。

▲比利時嘉麗寶黃金巧克力。 　圖：德麥食品 ╱提供
▲比利時嘉麗寶黃金巧克力。 　圖：德麥食品 ╱提供

比利時愛迪亞Aldia水蜜桃果餡，創立於1927年，擁有自家果園與實驗室，出口多達60幾個國家，選用自然成熟的水蜜桃，果肉厚汁多甜香氣濃厚，成分不稀釋，水果果肉完整性高且保留顆粒脆度，果肉含量高達近70％，產品均採無菌的容器包裝，擁有IFS國際食品標準認證。

疫情期間在家悶壞了，來點吸睛的蛋糕解心裡憂鬱；擁有甜蜜果香的水蜜桃果肉，最適合夏季食用，絢爛的色澤，讓人心情飛揚；父親節快到了，孝順的孩子記得幫老爸挑個好品味的巧克力蛋糕，一起享受甜蜜幸福時光。

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巧克力 蛋糕 水果

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