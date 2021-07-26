全台20+連鎖餐飲「可內用」一覽！王品.藏壽司.馬辣7/27開放，肯德基擬8月回歸

行政院宣佈明（7/27）起至8/9全台疫情警戒調降至二級，餐飲業凡符合各縣市規定及防疫指引即可恢復內用。雖然雙北不跟進，其他縣市經研議已陸續宣佈同步開放有條件內用，宜蘭則由8/3起開跑。各大餐飲集團、連鎖品牌近日逐漸公開旗下開放內用的門市，今天為大家一次整理，日式壽司、火鍋、吃到飽、速食餐廳、連鎖咖啡等全都有，加總超過20家品牌，大家出發前記得先看這篇查查自己喜愛的餐廳最新消息吧！

藏壽司：7/27起開放內用

圖／藏壽司提供

除了台北、新北、宜蘭門市，藏壽司將於7/27恢復內用，高雄岡山店也在7/27同步試營運，桃園遠百店則於8/3登場，兩家新店皆有參與臉書活動享「用餐9折」優惠。

吉野家：7/27起開放內用

連鎖日式料理吉野家預計配合各縣市規定，7/27開放內用服務，雙北門市除外。

開展餐飲：TGI FRIDAYS、Texas Roadhouse7/27恢復內用

圖／開展餐飲集團

開展餐飲旗下美式餐廳7/27起開放部分門市內用，FRIDAYS分店包含桃園、台茂、中壢、華泰、英才、市政、台南新天地、高雄夢時代餐廳，Texas Roadhouse則有新光、台中分店。

馬辣餐飲集團：7/27起開放內用

圖／馬辣提供

馬辣旗下餐廳將根據各縣市政府調整提供內用服務，可開放內用的地區已準備隔板、個人卡式爐等方式防疫，也會新增「手機點餐」、「桌邊服務鈴」，自助區亦會協助客人取餐。

築間餐飲集團：7/27起開放內用

築間餐飲旗下6大品牌「築間幸福鍋物」、「有之和牛-鍋物放題」、「燒肉SMILE」、「日暮裏」、「本格和牛」、「杉本-黑毛和牛一頭切」配合內用指引，防疫措施不鬆懈，7/27可內用地區門市同步開放。

錢都涮涮鍋：桃竹門市7/27開放內用

錢都涮涮鍋7/27起開放桃竹門市內用服務，並祭出全面85優惠，參與分店為新竹中正店、新竹經國店、竹東東都店、桃園寶山店、桃園中山店、桃園永安店、桃園龍安店、桃園大同店、桃園南平店、桃園八德介壽店、桃園蘆竹中正店及龜山中興店。

圖／王品提供

除了雙北、宜蘭三縣市分店，集團旗下172家門市將於7/27開放內用。品牌包含石二鍋、夏慕尼、陶板屋、西堤牛排、原燒O-NIKU、聚 北海道鍋物、HOT 7等。

漢來美食：7/27恢復內用

圖／漢來美食提供

漢來美食旗下餐廳宣布7/27內用恢復營業，吃到飽「漢來海港餐廳」則於7/30開放，雙北門市不適用。

乾杯集團：7/27恢復內用

圖／微風提供

乾杯集團全面配合各縣市防疫指引，集結旗下品牌開放內用，除了抗疫措施，燒肉品牌如乾杯、老乾杯、和牛47則改為統一提供定烤分食服務，共鍋的麻辣45則調整為由專人烹調分菜，火鍋品牌黑毛屋提供個人鍋套餐。

和億生活集團：添好運、了凡7/27開放

圖／取自添好運台灣 TimHoWan Taiwan粉絲頁

和億生活集團旗下米其林星級餐廳「添好運」、「了凡」7/27起開放雙北以外的門市內用，疫情期間限線上訂位，無法現場訂位。

豆府餐飲集團

豆腐餐飲旗下如涓豆腐、銅盤烤肉、北村豆腐家、韓姜熙的小廚房、飛機河粉等品牌將配合各縣市可開放內用指引，雙北、宜蘭維持外帶外送服務。

鬍鬚張

鬍鬚張雙北門市不開放內用，7/27起配合地方政府規範提供內用服務，更祭出內用限定優惠，原價85元的飄香魯肉飯只要69，詳情請以官方為準。

路易莎咖啡：7/27起恢復內用

圖／路易莎咖啡提供

路易莎咖啡7/27起配合各縣市規範開放內用，雙北、宜蘭地區僅提供外帶外送。

85度C：7/27起恢復內用

圖／85℃提供

除雙北與宜蘭地區，85度C宣佈7/27起開放門市內用。

肯德基：8/3預計開放內用

圖／肯德基提供

配合防疫降級，速食品牌肯德基預計8/3起鬆綁內用，預計屆時除了雙北門市，全台肯德基都提供內用服務。此外，品牌特別於7/27至7/29推出限時3天優惠，活動期間「7塊炸雞桶搭配2杯可樂（中）」只要289元，原價470元現省181元。截至8/2則有買一送一，品項有4塊上校雞塊、勁爆大雞米花、芒果煉乳流心冰淇淋大福、QQ黑磚奶茶，居家防疫嘴巴不寂寞。

｜不開放｜

鼎泰豐宣佈防疫期間維持外帶、外送，未來再視疫情調整。

饗賓集團

饗賓集團擁有‎多家吃到飽，饗食天堂、‎旭集、‎饗饗、果然匯、饗泰多等7大品牌一律暫停內用服務。

和民集團

和民集團旗下居食屋和民、饗和民、上村牧場品牌門市大部分位於雙北地區，配合地方防疫政策暫停內用。

香繼光餐飲

香繼光餐飲旗下的金子半之助、日本橋海鮮丼つじ半維持外帶、外送服務。

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