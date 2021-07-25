小7大冰美22元！追奧運別錯過「降二級餐飲優惠」14選，超商咖啡＆鰻魚飯買1送1必收

2021東京奧運如火如荼進行中，台灣之光楊勇緯昨（24日）勇奪銀牌、創下柔道最佳紀錄，掀起全民熱潮。在齊心為其他台灣選手加油的同時，今天為大家精選整理14大美食、飲料的防疫降級優惠，相信不論是熱門超商咖啡、鰻魚飯、漢堡買一送一，還是搭配5折吃鍋、重達1公斤牛肉或蛤蜊套餐，絕對讓大家喜上加喜，享受雙重喜悅。

｜美食｜

漢來海港自助餐「餐券放大術」2.0版登場（7/26起）

圖／漢來美食提供

漢來美食旗下餐廳昨（24日）宣布吃到飽品牌「漢來海港餐廳」則於7/30正式恢復內用（敦化店、天母店除外），除了配合政府規定的防疫措施，也將施行「桌號夾點菜」方式，消費者只要將夾子放進餐檯容器內，即可由廚師料理、服務人員送菜上桌。

值得一提的是，漢來海港Buffet「餐券放大術」7/26新推升級版「餐券放大術」，菜色新增孔雀貝、避風港鮮蝦、紅酒牛小排飯等，中南部下午茶餐券原價每張600元，單張就可兌換價值高達1360元的6道料理，超值好康別錯過。

蛤?!：47折龍蝦餐、蛤蜊鍋0元升級雙人套餐（即日起）

圖／蛤?!台北市民店、蛤?!台中公益店提供

蛤?!台北市民店即日起祭出「雙人龍蝦套餐」47折好康，原價4200元只要1980元，即可享有招牌正宗原味卜卜蜆、頂級肉品3選2、2隻野生小龍蝦，以及生食級干貝、鯊魚片、鯛魚片、白蝦、澎湖小卷等，加上綜合菜盤、火鍋料及讚岐烏龍麵，分兩餐吃都超划算。蛤?!台中公益店則獨家推出了「點一鍋，蛤送一桌」活動，只要單點任一口味的蛤蜊卜卜蜆鍋，即可免費升級套餐，用肉品、海鮮、新鮮蔬菜、人氣火鍋料幫忙加菜，最低680元即可外帶整桌好料回家。

本事滿足火鍋：1公斤肉肉&海鮮套餐399元起（即日起）

圖／本事滿足鍋物提供

而台北「本事滿足鍋物」特別祭出一人重磅套餐，超過1公斤的「36盎司精選大肉盤」只要699元，即可爽嗑頂級板腱牛、特選梅花豬或牛豬各半，海鮮控則有同樣重達一公斤的「我就愛蛤蜊」套餐，399元打包60顆鮮蛤蜊，每份附原味精神湯底、菜盤一份、主食一份。外帶另有全品項8折，小資族也有下殺半價只要179元個人鍋套餐，店家煮好帶回家就能吃。

錢都涮涮鍋：桃竹限定內用外帶「全面85折」（7/27起）

圖／錢都涮涮鍋提供

錢都涮涮鍋宣佈，桃園及新竹共11家門市將於7/27起搶先開放內用，同步加碼「全面85折」促銷，內用外帶皆適用，在地人必吃。

馬辣：5折防疫套餐（截至7/31）；4人和牛暴肉餐（截至8/31）

圖／新馬辣提供

馬辣防疫期間主打2至6人套餐外帶5折超殺價，菜單也不斷更新，「防疫套餐5.0」預計截至7/31，最低每人133元即可大口吃肉。若購買2人套餐搭配2支哈根達斯脆皮雪糕，原價1028元下殺至「499元」，成為冰控物超所值的選項。

而馬辣截至8月也將祭出「4人和牛暴肉餐」，8款肉量總重達「1.2公斤」，加上附餐、菜盤、火鍋料等，原價2358元只要999元，成為父親節外帶新亮點。

小倉屋：鰻魚便當買一送一（7/28快閃）

圖／小倉屋臉書專頁

來自日本的百年鰻魚料理海外首店「小倉屋」於臉書公告，即日起凡加入小倉屋LINE官方帳號，並於7/27 中午12:00起於官方帳號留言「我要參加土用丑買一送一」，前100名留言者即可收到優惠券。7/28當天早上11:00至下午13:00期間到店出示兌換券，即可享「竹定食便當」買一送一。搶不到的人8/1另有鰻魚飯「免費升級」，用原本的價錢吃得更豐盛。

漢堡王：買一送一（截至7/31）、華堡免費送（截至8/1）

圖／漢堡王提供

漢堡王「買一送一」持續開跑，7月底前到店外帶可享牛排醬燒牛肉堡、花生脆雞堡、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡、薯條、冰美式與大杯可樂「7款餐點買一送一」。而即日起若到官網預訂指定6款套餐，輸入指定優惠碼「LOVEBK」，7/26至8/1前成功取餐，皆可額外獲得一顆原味華堡，每日限量2500份。套餐選項有華堡套餐、雙層華堡套餐及三層華堡套餐，原味辣味皆適用。

｜咖啡＆飲料｜

7-11：大杯美式買一送一（7/28至8/1）

圖／7-ELEVEN提供

為歡慶防疫降級，7-11祭出「鬆綁新生活」活動，7/28至8/1凡使用「OPEN POINT行動隨時取」購買CITY CAFE大杯美式咖啡，即享難得的買一送一，每日限量10000組。活動期間另有CITY CAFE大杯美式咖啡、CITY PRIMA精品拿鐵、CITY TEA現萃茶四季春青茶、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶、CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾5款人氣飲品「同品項組合價711元」，還有CITY全品項任2件8折、任3件7折優惠，咖啡迷、珍奶控都能一次滿足。

全家便利商店：Let’s Café經典美式、拿鐵買二送二（7/27-7/29）

圖／全家便利商店提供

全家便利商店7/27至7/29釋出APP快閃優惠，活動期間透過「隨買跨店取」購買Let’s Café「特大杯經典美式、經典拿鐵」即享同品項買2送2，冰控另有霜淇淋組合價10支250元，不限口味、不限門市可使用。提醒大家咖啡、冰品優惠每位會員限購2組，各限量10萬份。

萊爾富：週一限定大杯咖啡買六送六（7/26、8/2、8/9）

圖／萊爾富提供

萊爾富7/26起將於Hi-Life VIP會員App內的「整買零取」推出大杯咖啡買6送6好康，活動為7/26、8/2、8/9週一限定，參與品項有人氣美式及拿鐵咖啡，冷熱不限。而全新「防疫有你」將於降級首日7/27登場，7/29前購買指定冰品、牛乳、茶飲、氣泡水等則享「同品項第2件0元」。

OKmart：大杯莊園級美式咖啡、拿鐵買二送二（7/27-7/30）

圖／OKmart提供

另一超商OKmart祭出4天限定優惠，7/27至7/30購買大杯莊園級美式咖啡、拿鐵可享同品項買二送二，線上OKmall雲端商城則有同品項10杯5折優惠，還會加贈1000點會員點數，粉絲要把握。

大苑子：5大飲品買一送一（7/26-7/30）

圖／大苑子提供

「大苑子」透過APP推出連續5天的買一送一接力，7/26起每日早上09:00於APP Juicy Store準時開賣，只要購買指定飲品商品券，並轉贈予好友，即可免費獲得同品項手搖，每位會員每日限購乙張，限量500組，售完為止。優惠品項依序為「在欉紅愛文芒果冰沙」、「許慶良鮮乳」、「百年蜜仙草」、「百變火龍冰沙」及「柚美粒」。

CoCo：滿額120全單85折

CoCo日前帶著高口碑「酪梨布丁牛奶」、「酪梨百香果昔」回歸，即日起限量上市，8/2前搭配LINE線上都可訂下單，單筆滿120元還享全單85折，不論外送、外帶都適用。此外，7/31前若到CoCo門市消費，不限金額還可獲得肯德基「1個咔啦雞腿堡＋2顆原味蛋撻」小白單，原價179的餐點組合只要98元，10/11前憑券可兌換。

圖／CoCo都可提供

Mr.Wish：週一限定港式系列第2件7折、芒果系列折10元（截至8/15）

圖／Mr.Wish提供

Mr.Wish日前新推港式風味系列手搖，即日起截至8/15的每週一只要憑會員卡購買港式系列享「第二件7折」，若8/1起至8/15期間加入Mr.Wish官方LINE，輸入「芒10」還可獲得芒果品項「楊枝甘露」、「芒果奶撈」、「愛文芒果冰沙」任一杯折10元優惠券。另外，為迎接8月父親節，8/4至8/10到店購買「愛文芒果冰沙」即享「第二件7折」，平均一杯52元銅板價喝得到。

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