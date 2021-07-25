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賀台灣楊勇緯奪「柔道奧運銀牌」！家樂福 X 樂事歡慶推限定口味「買1送1」

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖左／翻攝自楊勇緯Instagram粉絲專頁、圖右／樂事臉書粉專
圖左／翻攝自楊勇緯Instagram粉絲專頁、圖右／樂事臉書粉專

年僅23歲、目前就讀台灣體大的楊勇緯，在東京奧運柔道傳出捷報，在男子60公斤級表現堅強的韌性，最終獲得銀牌，也是中華民國史上在奧運的首面柔道獎牌。這回家樂福聯合樂事為了歡慶台灣選手獲得銀牌，特地推出「樂事香濃起司」買1送1活動，全台限量6000包，快一起買來支持台灣在奧運繼續奪得佳績吧！

楊勇緯在東京奧運男子60公斤級決賽奮戰日本選手的畫面。 特派記者余承翰／東京攝影
楊勇緯在東京奧運男子60公斤級決賽奮戰日本選手的畫面。 特派記者余承翰／東京攝影

生於1997年9月28日的楊勇緯，是台灣的排灣族青年，首次國際賽事的露面為2016年的亞洲青年柔道錦標賽60公斤級，並獲得銅牌佳績，這回因國際柔道聯盟的奧運積分排名第11名而獲得2021東京奧運參賽資格，此次在奧運初亮相中完全展現十足的韌性與不放棄的精神，最終因吞下三張黃牌，敗給日本選手高藤直壽而奪得銀牌，不過也已締造台灣柔道史上最佳的成績。目前楊勇緯Instagram粉專，不到24小時便已暴增14萬人追蹤，且持續增加中，日本推特趨勢榜也一度上了熱搜，展現十足的爆紅威力。

楊勇緯代表台灣首度征戰奧運，拿下中華民國柔道史上第一個奧運銀牌。 特派記者余承翰／東京攝影
楊勇緯代表台灣首度征戰奧運，拿下中華民國柔道史上第一個奧運銀牌。 特派記者余承翰／東京攝影

圖／翻攝自楊勇緯Instagram粉絲專頁
圖／翻攝自楊勇緯Instagram粉絲專頁

而知名量販品牌「家樂福」為了歡慶台灣奪得首面東京奧運獎牌，於LINE官方帳號特地推出快閃活動。即日起至賣完為止，攜手樂事推出「樂事買1送1」優惠活動，只要於門市購買「香濃起司」口味的零食包，就可以享有買1送1的活動，全台限量只有6000包，要搶要快喔，接下來還有更多精彩奧運賽事，盡請期待並支持台灣選手吧。

圖／來自家樂福LINE官方帳號
圖／來自家樂福LINE官方帳號

另外，樂事目前推出「全家限定活動」，只要即日起至9月7日，只要在全家超商購買樂事全品項滿139元，即免費送超萌卡娜赫拉的小動物多功能收納罐(2款隨機附贈1款)，喜歡卡娜赫拉的消費者千萬不能錯過！

圖／樂事臉書粉專
圖／樂事臉書粉專

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