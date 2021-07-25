快訊

東奧網球／第5次出戰奧運！敗給世界第5 盧彥勳選手生涯謝幕

快來對發票！5-6月期統一發票千萬特別獎號：51118051

桃竹人降二級開吃！錢都涮涮鍋「全面85折」內用外帶大放送，4種肉+3鮮盤一人免170

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／錢都涮涮鍋提供
圖／錢都涮涮鍋提供

桃園、新竹火鍋控有好康搶先開跑！連鎖吃到飽品牌「錢都涮涮鍋」憑藉高CP值虜獲一票忠實饕客，疫情爆發前「全面85折」的內用優惠只有開幕限定，如今配合防疫降級將於7/27於桃竹門市重磅登場，外帶內用皆適用，另有2至3人份的「499澎湃海陸餐」加碼延長，鍋控必收！

圖／錢都涮涮鍋提供
圖／錢都涮涮鍋提供

因應疫情警戒降至二級，雖雙北仍禁內用，錢都涮涮鍋決定先派出桃園區及新竹區店家共11家門市，於7/27起開放內用，並加碼「全面85折」好康。屆時到訪店面除了已準備了隔板、安心餐具，大家還可真正「坐享」久違的店內美食。

圖／錢都涮涮鍋提供
圖／錢都涮涮鍋提供

而考量抗疫優先，桃竹門市外帶也同步祭出85折優惠，三級專屬主打套餐「海陸餐」也好評延長，499元即可吃到4份肉、三鮮盤、2份小菜盤、2份湯底及附餐4選2，平均一人166元大快朵頤，優惠無法併用。

圖／錢都餐飲提供
圖／錢都餐飲提供

參與分店為新竹中正店、新竹經國店、桃園寶山店、桃園中山店、桃園永安店、桃園龍安店、桃園大同店、桃園南平店、桃園八德介壽店、桃園蘆竹中正店及龜山中興店，附近的居民準備就近開吃啦！

圖／錢都涮涮鍋提供
圖／錢都涮涮鍋提供

延伸閱讀：

防疫降級吃喝買1送1！「小倉屋」鰻魚飯、「大苑子」2大最狂買1送1線上搶

降二級！清水堂「愛玉豹紋珍奶」快閃回歸，COLD STONE冰淇淋買1送1

火鍋 桃園美食 新竹美食

相關新聞

賀台灣楊勇緯奪「柔道奧運銀牌」！家樂福 X 樂事歡慶推限定口味「買1送1」

年僅23歲、目前就讀台灣體大的楊勇緯，在東京奧運柔道傳出捷報，在男子60公斤級表現堅強的韌性，最終獲得銀牌，也是中華民國史上在奧運的首面獎牌。這回家樂福聯合樂事為了歡慶台灣選手獲得銀牌，特地推出「樂事香濃起司」買1送1活動，全台限量6000包，快一起買來歡慶台灣奧運佳績吧！

桃竹人降二級開吃！錢都涮涮鍋「全面85折」內用外帶大放送，4種肉+3鮮盤一人免170

桃園、新竹火鍋控有好康搶先開跑！連鎖吃到飽品牌「錢都涮涮鍋」憑藉高CP值虜獲一票忠實饕客，疫情爆發前「全面85折」的內用優惠只有開幕限定，如今配合防疫降級將於7/27於桃竹門市重磅登場，外帶內用皆適用

全台172家門市「7/27恢復內用」！王品集團：提前大清消

歡喜迎接降級，加上各縣市政府陸續公布餐廳內用指引，王品集團剛剛宣布，除了台北、新北、宜蘭三縣市，集團在全台172家門市，...

《機醫2》韓式炸雞、咖啡好銷魂！五人幫99s「同款美食零嘴」無雷盤點　台灣也吃得到

療癒感人系韓劇《機智醫生生活》第二季開播至今每週刷新自身最高收視率，台灣粉絲也可透過Netflix同步收看，可謂2021下半年最夯電視劇。可惜受韓國首都圈疫情影響，《機醫2》下週（7/29）將停播一集

防疫降級吃喝買1送1！「小倉屋」鰻魚飯、「大苑子」2大最狂買1送1線上搶

全台疫情警戒即將於7/27起降至二級，配合這項好消息，今天特別跟大家分享2大人氣品牌最狂「買一送一」，包含來自日本的百年鰻魚料理海外首店「小倉屋」一年一度買一送一、連鎖品牌「大苑子」5款飲品接力「買一

三級警戒降級！全家便利商店App隨買跨店取推「指定咖啡買2送2」　還有霜淇淋特價

行政院宣布疫情警戒降為二級，全家便利商店為迎接「匠」「極」新生活，即日起至8月10日購買夾心匠土司系列、極鬆餅系列，搭配...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。