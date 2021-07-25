桃竹人降二級開吃！錢都涮涮鍋「全面85折」內用外帶大放送，4種肉+3鮮盤一人免170
桃園、新竹火鍋控有好康搶先開跑！連鎖吃到飽品牌「錢都涮涮鍋」憑藉高CP值虜獲一票忠實饕客，疫情爆發前「全面85折」的內用優惠只有開幕限定，如今配合防疫降級將於7/27於桃竹門市重磅登場，外帶內用皆適用，另有2至3人份的「499澎湃海陸餐」加碼延長，鍋控必收！
因應疫情警戒降至二級，雖雙北仍禁內用，錢都涮涮鍋決定先派出桃園區及新竹區店家共11家門市，於7/27起開放內用，並加碼「全面85折」好康。屆時到訪店面除了已準備了隔板、安心餐具，大家還可真正「坐享」久違的店內美食。
而考量抗疫優先，桃竹門市外帶也同步祭出85折優惠，三級專屬主打套餐「海陸餐」也好評延長，499元即可吃到4份肉、三鮮盤、2份小菜盤、2份湯底及附餐4選2，平均一人166元大快朵頤，優惠無法併用。
參與分店為新竹中正店、新竹經國店、桃園寶山店、桃園中山店、桃園永安店、桃園龍安店、桃園大同店、桃園南平店、桃園八德介壽店、桃園蘆竹中正店及龜山中興店，附近的居民準備就近開吃啦！
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