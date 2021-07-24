防疫降級吃喝買1送1！「小倉屋」鰻魚飯、「大苑子」2大最狂買1送1線上搶

全台疫情警戒即將於7/27起降至二級，配合這項好消息，今天特別跟大家分享2大人氣品牌最狂「買一送一」，包含來自日本的百年鰻魚料理海外首店「小倉屋」一年一度買一送一、連鎖品牌「大苑子」5款飲品接力「買一送一」優惠，統統免排隊線上就能搶，省荷包大口吃喝也能拚安心防疫。

日式鰻魚飯「小倉屋」買一送一快閃、8/1前鰻魚免費增量

小倉屋餐點示意圖。圖／小倉屋臉書專頁

鰻魚控等到了！位於台北東區的「小倉屋」為來自日本排隊名店「田舍庵的第一間海外門市，頂級鰻魚定食備受饕客喜愛。而每年「小倉屋」都會特別選擇日本的「土用丑之日」祭出午間招牌買一送一，今年則因應防疫首度採線上預訂方法，讓大家不必大排長龍搶購，完成步驟就能線上領取優惠券，7/28當日即可使用，限量100份。

小倉屋於臉書公告參加方法，只要加入小倉屋LINE官方帳號，7/27 中午12:00起於官方帳號留言「我要參加土用丑買一送一」，前100名留言者將會收到優惠券，7/28當天早上11:00至下午13:00期間到店出示兌換券，即可享「竹定食便當」買一送一，爽嗑鰻魚飯消暑、補元氣。

不僅如此，即日起至8/1也同步推出鰻魚飯「免費升級」好康，活動期間到店購買「鰻蒸定食」，六切即升級八切、八切享十切鰻魚、十切則增量至十二切，鰻魚放好放滿太銷魂。

「大苑子」7/26至7/30 APP限量買一送一登場

大苑子愛文芒果冰沙標榜嚴選在欉紅，不採人工催熟的愛文芒果製成。圖／大苑子提供

除了美食，配上一杯飲料更有雙重幸福感。「大苑子」將於7/26起每日早上09:00準時推出買一送一，截至7/30為止只要在大苑子的APP Juicy Store購買指定飲品商品券，使用轉贈功能送給好朋友，即可額外再收到同品項手搖，每位會員每日限購乙張，限量500組，售完為止。

視覺搶眼的「百變火龍冰沙」、「柚美粒」也加入優惠陣容。圖／大苑子提供

7/26活動首日由夏季最火爆大苑子「在欉紅愛文芒果冰沙」領軍，後續則按順序由濃郁「許慶良鮮乳」、清涼款「百年蜜仙草」、療癒系「百變火龍冰沙」接棒，7/30最後一天則派出夢幻粉嫩色系的「柚美粒」壓軸，5款暢銷飲品用手機動動手指就能搶購，降二級的首週就用優惠累積小確幸吧！

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