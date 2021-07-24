《機醫2》韓式炸雞、咖啡好銷魂！五人幫99s「同款美食零嘴」無雷盤點　台灣也吃得到

療癒感人系韓劇《機智醫生生活》第二季開播至今每週刷新自身最高收視率，台灣粉絲也可透過Netflix同步收看，可謂2021下半年最夯電視劇。可惜受韓國首都圈疫情影響，《機醫2》下週（7/29）將停播一集，因此編輯特別整理挖掘了前六集劇中的餐飲小配角們，有些品牌台灣也能買得到同款，空窗期不如先用新亮點回味好劇吧！

天然派炸雞（자담치킨）

本週四（22日）播映的最新一集（第六集）中，五人幫在李翊晙爆料下公開了以前實習黑歷史，而大家相聚一堂吃的韓式炸雞，正是演員曹政奭本人代言的「JADAM炸雞（자담치킨）」，劇中一字排開的各種口味光看就流口水。

圖／채널 십오야YouTube花絮截圖

此品牌無官方中文譯名，也非台灣人熟悉的大品牌，但JADAM炸雞主打自然、天然食材及風味，標榜使用不打抗生素的雞肉，味道鮮嫩多汁，在韓國當地具有高評價，尤其去年新品「辣界米其林」至今都是暢銷必點。大家邊許願台灣也能引進這款炸雞的同時，還是可以先點個現有的韓式品牌外送過過乾癮啦！

圖／자남치킨官網

東大門 辣炒年糕（동대문 엽기떡볶이）

圖／채널 십오야YouTube花絮截圖

第四集的時候，李翊晙和婦產科住院醫生秋敏荷、大熊楊碩亨以及張冬天、安政源情侶一起吃的辣炒年糕，來自當地名店東大門辣炒年糕（동대문 엽기떡볶이）。劇中台詞強調了多次的微辣口味，搭配濃郁起司，隔著屏幕都感到飢腸轆轆，搭配韓式拳頭飯團、桃子口味飲料，未來看新一集的時候是不是該掐准飯點再看了呢？

圖／tvN官方IG

KANU美式黑咖啡

圖／台灣樂天市場官網

除了品牌餐點，劇中出鏡率最高的絕對是負責提神的咖啡。第四集蔡頌和與弟子許善彬在會議室聊天時，頌和幫忙泡的咖啡為韓國國民咖啡KANU美式黑咖啡，嚴選哥倫比亞咖啡豆，內含95%即溶咖啡、5%烘焙咖啡。近期剛結播的漫改愛情劇《我的室友是九尾狐》也少不了它的蹤影，實際還是演員孔劉代言的人氣品牌。

而台灣咖啡控免出國也能喝得到同款，網上搜尋關鍵詞即可送到家，可隨喜好選擇輕度烘焙、深度烘焙，最便宜一盒特價129元喝得到。

Angel-in-us咖啡

圖／tvN官方IG

而醫院樓下的Angel-in-us咖啡可謂貫穿全劇，每位醫生幾乎都曾人手一杯，若提到李翊晙故意將吸管插到鼻子逗頌和笑的場景，相信大家會更快回想起來。包含頌和與客串相親男的演員李奎炯喝的咖啡，也都是韓國連鎖品牌「Angel-in-us（엔제리너스）」咖啡，未來若開放出國，列入朝聖清單之一準沒錯。

圖／麥當勞官網

第三集中，李翊晙兒子羽朱唯一要吃的選項「漢堡」正是全球連鎖速食品牌麥當勞。劇中羽朱通暢無阻點了「烤牛肉堡套餐」配薯條、果汁，還幫李翊晙點了「炸蝦堡套餐」配可樂、起司棒，不愧是稱職的品牌代言人。雖然目前台灣麥當勞沒有炸蝦堡和起司棒，編輯建議可自己綜合調整成台灣有的「BLT安格斯黑牛堡」搭可樂薯條，亦算是「機智」的同款啦！

圖／韓國麥當勞廣告截圖

RITZ麗滋、OREO奧利奧餅乾

圖／tvN官方IG

最後要跟大家分享的是台灣超市就能入手的同款餅乾！若仔細觀察，會發現RITZ麗滋餅乾、OREO餅乾偶爾出現劇中，這兩款爆夯餅乾絕對是粉絲最親民的選擇。而李翊晙父子檔現實中也在去年一起拍攝了韓國奧利奧餅乾的廣告，買幾盒囤貨配劇超應景。

圖／오레오 코리아YouTube影片截圖

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