5大「父親節蛋糕」優惠買起來！新品5折、預購85折，還有限定「威士忌口味」必吃

日前政府正式公佈7月27日起調降成疫情二級警戒，並鬆綁相關規定，但也要國人同胞持續防疫並保持社交距離，各大餐飲業者也逐步推出新的優惠吸引顧客消費。這回udn小編嚴選5家「父親節蛋糕」優惠，從免運、85折與新品5折等統統都有，快一起來瞧瞧，先幫爸爸的蛋糕訂起來吧！

亞尼克

知名「亞尼克」是少數有進駐台北捷運自動販賣機的蛋糕品牌，這回因應即將到來的父親節，推出許多優惠，像是即日起至7月25日限時三天，任選三件只要1098元（原價最高1350元），還享有免運費喔。另外，人氣口味包含黑糖珍珠撞奶生乳捲與茶拿鐵布丁生乳捲，其他還有靜岡抹茶蕨餅生乳捲、蜜桃芒果生乳捲與特黑生乳捲等，喜歡生乳捲的甜點控千萬不能錯過。最後預購其他指定父親節蛋糕，單個享有88折，兩個還能85折。

訂購官網：https://www.yannick.com.tw/

圖／亞尼克官網

圖／亞尼克官網

起士公爵 Cheese Duke

主打「不加奶油、鮮奶油、澱粉與水」製成乳酪蛋糕的「起士公爵 Cheese Duke」，是許多怕甜食但又想吃甜食消費者的首選之一，這波針對父親節推出一系列限定蛋糕，像是禪茶烏龍乳酪蛋糕（6吋），滿滿茶香回甘與濃郁不甜膩的乳酪進行完美節結合；或只有限量200組的磐石威士忌乳酪蛋糕(6吋），嚴選12年蘇格蘭威士忌，絕對是爸爸的最愛。其他還有超人老爸乳酪蛋糕與雪釀香芋乳酪蛋糕等。即日起至7月23日4款指定口味還享有免運喔。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

訂購官網：https://shop.cheeseduke.com.tw/

圖／起士公爵Cheese Duke官網

圖／起士公爵Cheese Duke官網 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高仕蛋糕

被網友戲稱「高CP值」的評價蛋糕品牌「高仕蛋糕」推出2021年新品蛋糕了！即日起購買新品「香橙柑橘乳酪」，原價5.5寸要價900元，現在新品上市價只要450元，超狂5折優惠盡請把握！

訂購官網：https://www.kaoshieh.com.tw/

圖／高仕蛋糕官網

Häagen-Dazs

「哈根達斯Häagen-Dazs」針對父親節推出「犒賞爸爸」的超狂三層蛋糕，並創意推出四款限定蛋糕，包含「咖啡逗花生」口味，把咖啡與花生醬完美搭配；「超級爸爸」口味，用巧克力雪酪融合酸甜草莓的誠摯心意；還有「獅子王」口味，選用頂級巧克力淇淋巧酥並打造超萌的獅子造型；最後還有「融情巧克力」，採用巧克力配上夏威夷果仁冰淇淋，是很適合對爸爸表達感謝「情意」的一款蛋糕，現在宅配即可享有滿額免運費服務喔。

臉書粉專：https://www.facebook.com/haagen.dazs.tw

圖／Häagen-Dazs臉書粉專

圖／Häagen-Dazs臉書粉專

85度C

「85度C」偷偷推出隱藏版父親節蛋糕囉！即日起至7月25日，可預購限定版「紳士老爹」，一款要價880元，只有限量限定門市共100個，採用鬆軟的千層蛋皮，配上香濃卡士達餡與芒果凍，絕對會一口就愛上，值得注意的是，成功預訂者可於8月6日至8月8日於訂購的門市取貨喔。

臉書粉專：https://www.facebook.com/85cafe

圖／85度C臉書粉專

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