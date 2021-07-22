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連續7天免費吃「漢堡王」華堡！每日限量2500份，留言再抽500元禮券

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖左／路透社提供 圖右上／漢堡王官網 圖右下／漢堡王提供
圖左／路透社提供 圖右上／漢堡王官網 圖右下／漢堡王提供

愛吃「漢堡王」的民眾有福啦！漢堡王推出「連續7天免費吃華堡」的優惠活動，即日起開始自官網預訂指定套餐並輸入優惠碼，享有7月26日至8月1日連續7天免費吃「漢堡王」華堡，每日限量2500份，先搶先贏喔！

全球速食品牌「漢堡王」，自1990年在台灣擁有第一家分店後，至今仍然屹立不搖，尤其推出各式特色招牌漢堡，吸引許多美食饕客前往消費，即使是疫情期間，仍然推出許多優惠回饋給廣大喜愛漢堡王的消費者。

圖／漢堡王提供
圖／漢堡王提供

這回推出「7日免費吃華堡」活動，只要於即日起至官網預訂指定套餐並輸入指定優惠碼「LOVEBK」，並於7月26日至8月1日活動時間於門市取餐，即可「免費獲得原味華堡一顆」，數量每日僅限量2500份，盡請把握機會。而指定套餐包含原味華堡或辣味華堡套餐（或大餐）、雙層華堡或辣味雙層華堡套餐（或大餐）還有三層華堡或辣味三層華堡套餐（或大餐）。

圖／漢堡王官網
圖／漢堡王官網

另外，即日起至7月31日臉書指定「開麥啦！開唱就抽海老入場券」的貼文，並留言一句超蝦歌詞，即可免費抽市值200圓的餐券（共抽10份）；更狂的是還有即日起至8月31日，購買漢堡王安格斯全系列堡並搭配Mountain Dew激浪汽水，同樣於指定臉書貼文留言並上傳美食照與並標記一位朋友與留言一句美味感想，即有機會抽到價值500元的漢堡王禮券。

圖／BurgerKing 漢堡王火烤美味分享團臉書粉專
圖／BurgerKing 漢堡王火烤美味分享團臉書粉專

最後，水牛城辣雞翅自5月上市以來好評囉，一份要價59元，可以加購嚐鮮看看喔。更多優惠好康請上臉書或官網查詢。

圖／漢堡王官網
圖／漢堡王官網

臉書粉專：https://www.facebook.com/BurgerKingTW

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漢堡 餐券

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