超萌聯名消暑氣！ 晴天P莉x曾拌麵「柚香冷麵禮盒」登陸LINE禮物，還回饋20%LINE Points

度過炎夏你需要這款消暑氣！去年推出隨即搶購一空的「曾拌麵柚香冷麵」今夏再度回歸，品牌大使「曾Q將」攜手LINE人氣的貼圖「晴天P莉」推出聯名禮盒，內含柚香冷麵兩包、手繪帆布袋一個及極具收藏價值的手繪提盒，即日起可在LINE禮物平台選購，還享有20%LINE Points回饋優惠！

柚香冷麵在去年秋季首度登場，柚子醬的酸甜與山葵醬的嗆辣完美結合，加上能把醬汁吸好吸滿的芯型日曬麵，味道與口感同樣出色。由於原料從日本原裝進口產量不多，剛推出就銷售一空。2021今夏強勢回歸登陸LINE禮物平台，只要在7/28前選購還能額外回饋20% LINE Points，恐怕在拌麵界又會掀起一陣搶購旋風。

同步推出由晴天P莉畫師親自繪畫萌度破表插畫的多功能帆布袋，提繩可自由調節長度，肩背手提皆合適，從包裝到內容物使用清爽夏日配色，晴天P莉與拌麵迷們絕對不要錯過入手的好機會！

2021晴天P莉x曾拌麵限定禮盒

內容︰晴天P莉手繪限定提盒 一只、晴天P莉手繪帆布袋 一只、曾拌麵季節限定柚香冷麵 兩包

價格︰NT$298（含運費）

附加優惠︰7/21~28回饋 20%LINE Points、7/29~8/11回饋 10%LINE Points

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