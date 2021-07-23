最道地的泰式料理宅配開箱！ 簡單烹調就能嚐到花蓮「泰泰廚房」泰好味

去年底的時候在「哉煙煙民宿」女主人的大力推薦下，我在花蓮的市區吃到一間非常厲害的泰式餐廳，叫做「泰泰廚房」，那邊的主廚兼老闆娘本身就是一位熱愛料理的泰國人，不但自己種植「檸檬葉」、「香茅」、「南薑」、「嘎拋葉」等料理用的香草植物，而且店內使用的各種醬料、湯底也都由她本人親自手作，為的就是確保來這裡用餐的饕客們都能感受到泰式料理原汁原味的美好。

不過自從三級警戒以來，不適合到處趴趴走，近期要再前去回味實在是有點困難...好在老闆娘也想到了這點，將自己店內的一些人氣品項製作成了真空包裝的版本，只要上網或電話訂購就可以冷凍宅配到家，透過一些簡單的方法來烹調就可以享用照片中那樣一桌可口又豐盛的好料，以下附上平常沒有在下廚的我跟我朋友兩人挑戰弄出這一桌菜的過程以及品嚐後的感想給你們參考一下。（對完全沒下廚的人來說有一點難度，尤其是「煎」的部份...）

p.s.照片中有五道料理是來自「泰泰廚房」，用泰式醬料醃漬入味的雞腿跟雞翅則是「哉煙煙」女主人推出的，等下文中我會有詳細的介紹

以上餐點無論你身在全省各處，都可以用冷凍宅配的方式寄送到府，而且聽說目前訂單真的很踴躍，老闆娘每天包那個紅咖哩雞肉水餃都包到懷疑人生！如果有心動想訂購的話，真的早點下單比較不會等太多天喔～

打開盒子以後，裡面裝了「泰泰廚房」的「嘎拋豬即食包」、「綠咖哩即食包」、「一口蝦餅」、「酸辣湯底」、「紅咖哩雞肉餃」以及「哉煙煙」的「香茅雞翅」、「南洋雞翅」和「真香雞腿排」，家中有瓦斯爐、烤箱、微波爐、電鍋、氣炸鍋之類的話都可以輕鬆烹調喔！

基本上「哉煙煙」的雞腿和雞翅因為是生食，所以烹調方法很多元，我自己是覺得對料理新手來說比較簡單的就是丟進烤箱或者氣炸鍋，只要時間設定得宜就不會失敗到哪裡去～

至於「泰泰廚房」那五種料理稍微複雜一些些，不過如照片所示，老闆娘在包裝外都有貼上詳細的成份、調理方法等資訊，只要照著做就可以完成。

【嘎拋豬即食包 150元／250g】

第一包要挑戰的是「嘎拋豬即食包」，它是這次的宅配料理中烹調難度最低的，因為只要倒進碗公裡再放到微波爐加熱個三、四分鐘就可以了。（我是有先退冰）

其實我本來以為這次寄來的所有東西都是放進微波爐裡加熱以後就可以吃了...後來發現有的還要用煎的有點嚇到（平常根本沒有煎過東西），很怕會煎得亂七八糟，好在後來成果是比想像中好很多。

微波到一半的時候就可以聞到那濃濃的嘎拋豬香氣從微波爐裡飄了出來，讓人忍不住吞了幾口口水～

老闆娘使用了自家栽種的嘎拋葉跟豬肉末、蒜頭、辣椒、蠔油、魚露、砂糖等食材一起拌炒，鹹香開胃又帶著些許的辣度，吃上一口就能扒上三口飯，實在涮嘴到不行，而且如果是對泰式料理比較挑剔的人應該吃得出嘎拋葉跟九層塔的差異，而它的香氣也正是這道料理的靈魂所在！

p.s.我家沒有買泰國米，不過拌在五穀米上面也是非常好吃

【一口蝦餅 180元／200g】

大家通常去泰式餐廳最期待吃到的料理是哪一道呢！？我相信應該很多人的答案都會是「月亮蝦餅」吧？（雖然它並非正統的泰國菜...）

不過為了更方便大家在家烹調，她們推出的是尺寸比較小的「一口蝦餅」，不一定要倒一堆油去炸，用煎的或是放進氣炸鍋裡去氣炸也可以。

像我這次就是用煎的，原本擔心會不會煎到一片焦黑或是中間沒有熟，還好最後吃起來是OK的，金黃的表面看起來也十分可口。

這蝦餅是用純蝦漿去製成的，一口咬下去，表皮酥脆、內餡鮮甜，好吃程度真的不會輸外面餐廳吃到的，沾上一些甜甜的冰梅醬更是對味！

【綠咖哩即食包 150元／480g】

再下一道是「綠咖哩即食包」，它算是一種椰奶味很明顯的咖哩，伴隨著檸檬葉清新的香氣，口感滑順，辣度也不會太高，拌飯、拌麵吃都很可以。

如果你們家中有電鍋的話，可以放在電鍋裡加熱就好，不需要事先退冰，若沒電鍋的話，使用微波爐也是OK。

電鍋開關跳起來、掀開蓋子以後，那迷人的咖哩香氣便撲鼻而來，我覺得即使是一個人在家時吃這個也很適合，光是這樣一鍋配白飯就可以吃個兩、三餐沒有問題。

拿湯匙撈一下，發現底部滿滿都是切塊的去骨雞腿飯和杏鮑菇，而且實際品嚐起來，還吃得出雞肉的Q彈，並沒有因為經過冷凍就喪失肉質的彈性唷～

這個跟剛才的嘎拋豬一樣都是屬於白飯殺手的類型，淋個幾匙在飯上就很惹味，奶香結合各種咖哩香料的香味，瞬間讓人有種置身於泰國的感覺，好感動呀！！！

【紅咖哩雞肉餃 140元／400g】

接下來這一盒是「紅咖哩雞肉餃」，烹調方法其實是建議可以加麵粉弄成「冰花煎餃」，但...那對我們這種料理新手來說難度有點太高...而且我家也沒有準備麵粉，所以後來是把它當一般煎餃那樣丟進鍋裡去煎...（我們也是第一次煎這種東西）

這裡稍微提醒一下跟我們一樣的料理白痴...就是包裝上的烹調方法寫「冷凍水餃不用退冰」，其實應該是絕對不可以退冰！！！我那天看到以後是想說可退冰也可不退冰，就跟其他產品一起退冰了，結果退冰以後那個水餃完全黏在盒子上面、剝不下來（硬剝會整個爛掉）...後來是又丟回冷凍庫去冰個四、五十分鐘才可以取下來...

p.s.因為當天用餐人數不多，所以只放了一半左右的量下去煎

最後煎成了這個樣子，以料理新手來說應該還算不錯了吧！？我自己是還蠻感動的啦～因為我本來已經抱著它們會全都皮開肉綻的覺悟了...還好都沒有破～

裝盛在盤子裡頭以後就是長這樣，吃起來皮還蠻Q的，裡頭包著的是泡了椰奶一整晚的雞腿肉再搭配上紅咖哩的香氣，不沾醬就可以讓人吃得津津有味，而且幾乎完全不會辣，家中的小朋友應該也會很愛。

順帶一提，如果你們是照包裝上面的作法來煎的話，最後應該會長這樣...表皮的口感會更有脆度。（這張照片是我之前去她們店內用餐時拍的）

【酸辣湯底 180元／380g】

第五樣是「泰泰廚房」很經典的「酸辣湯底」，也就是泰式酸辣湯的湯底啦！

這個是用老闆娘自己種的檸檬葉、南薑、香茅加上檸檬汁、辣椒醬、魚露等成份所費時熬煮而成的，最麻煩的部份老闆娘都幫你弄好了，接下來只要加入自己喜歡的食材去煮就可以了。

因為湯頭本身是濃縮的版本，味道很重，所以建議解凍後可以再加入約1800c.c.的水，然後這樣一鍋分給五、六個人享用沒有問題。

大家可以回想一下以前去泰式餐廳喝到的泰式酸辣湯都加了哪些食材，然後就去超市買一樣的食材回來加，比如說蝦子啦～花枝啦～豬肉啦～草菇啦～都是很常見的食材，或者你想發揮巧思做出創意版的也可以試試。

湯頭本身酸香夠味，辣度也蠻來勁的～各種香料的風味融入在湯裡頭，喝起來非常舒服。

【真香雞腿排（生） 80元／250g】

再來看到的是「哉煙煙」女主人自己醃的「真香雞腿排（生）」，她除了這些自製醃料的食品以外還有推出像是「泰風南瓜湯」、「泰式豬腳」、「泰式辣椒膏」、「泰國芒果沾醬」、「泰式奶茶抹醬」等跟泰國相關的自製食品（陸續開發新產品中），有興趣的話歡迎加入「後山媽媽泰瘋狂社團」，以後就可以透過社團來線上訂購了喔！

後山媽媽泰瘋狂社團：https://www.facebook.com/groups/785536255545462

這次下單的雞腿和雞翅都是生的，如果你們家中有烤箱或氣炸鍋的話，只要設定好時間就可以輕鬆烹調來享用，正餐加菜或者下午想吃點心、半夜想吃宵夜都很適合～♪

她的雞腿跟雞翅都分為「真香」、「香茅」、「南洋」三種口味，像照片中這個真香雞腿排就是用了孜然、紫蘇籽、茴香、花生、芝麻、辣椒等成份調成的醃料去醃漬而成，烤熟以後皮香肉嫩又多汁，搭配附上的油蔥酥跟泰式辣醬一起享用別有一番風味唷～

【香茅雞翅（生） 100元／300g】

先說一下～300g的雞翅大約有七支，「哉煙煙」的女主人是我朋友，所以這次提供兩種口味的各四支讓我嚐嚐看，首先這個香茅口味的是使用了香茅、蒜頭、紅蔥頭、泰國辛香料、椰糖、乾辣椒等成份去醃漬，算比較重口味一點的那種。

【南洋雞翅（生） 100元／300g】

另外一份南洋口味的是用蒜頭、紅蔥頭 、椰奶、椰糖、泰國辛料、蠔油等成份去醃漬，小朋友或者不太敢吃辣的大人應該會比較偏好這口味～

全部烤好以後一起擺在這盤子上感覺還蠻美的說～（我第一次嘗試擺盤XD）

用烤箱烤出來的雞翅口感鮮嫩，意外沒有像之前去溪邊野炊時那樣烤到焦黑一片...兩種口味比起來，南洋雞翅比較有種甘甜的感覺，帶著淡淡的香氣，很順口、會讓我想一支接著一支吃不停，香茅雞翅則是帶著明顯的香茅香氣，看得到很多辣椒籽，不過吃起來並沒有想像中那麼辣，平常吃炸物、烤物喜歡小辣的朋友應該會很愛這一味喔！

以上就是這次簡單的分享，真的還蠻驚訝我跟朋友兩個幾乎零料理經驗的人也能弄出這一桌熱騰騰的大餐來（對一些家庭主婦或平常有在下廚的人來說應該只是小菜一碟而已）～口味跟我之前去「泰泰廚房」現場吃到的真的沒差多少（畢竟老闆娘已經把最費工的部份都做完了...），我覺得這一波她們推出的冷凍宅配料理美味、價格又不貴，如果你們也很愛吃泰國料理而且家中有微波爐、氣炸鍋這類的烹飪器材的話推薦可以訂來吃吃看，一次訂十包以上還另有特價喔！詳情可以上業者的粉絲團去瞭解，祝大家都吃得開心嘍～♪

泰泰廚房

地址：花蓮縣花蓮市中福路9號

電話：(03)831-1822

營業時間：11:00 ~ 14:00／17:00 ~ 21:00

公休日：禮拜四

官方粉絲團：https://www.facebook.com/taitaiKitchen

文章來源：老錢的老巢 FB：老錢的老巢

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