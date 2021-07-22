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全聯隱藏版「9吋披薩」高CP值美食！4款起司一次滿足，免解凍、微波也行

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全聯 | Dr.Oetker 歐特家🍕

！！全聯隱藏版高CP美食！！

跟前四篇的意大利麵醬料包一樣，是同一個Youtuber- @bombompeng 大推的！有興趣可以去YouTube找她的介紹影片♡

這款是來自德國的冷凍披薩，不過！這個披薩比醬料包更難買。看她的影片留言是說塞在蔥油餅區，但老咩完全沒有看過蹤影，後來詢問店員，留了聯絡資訊，第二天就幫我調到披薩了 超感動！

#義式風乾蕃茄起司薄脆披薩 $139 /9吋

/ 🌝🌝🌝🌝🌚 4.0

他們家的餅皮真的豪豪吃！真的是又薄又脆，就算有點放涼了還會咔滋咔滋。有摩佐瑞拉乾酪、艾登奶酪、山羊乾酪，看評價很多人說有羊騷味，老咩也不敢吃羊，但完全沒吃到騷味欸。上面有一些青醬，對我來說菜味有點重，番茄會酸所以吃起來不會很膩。整體調味很不錯，起司量剛剛好不會很鹹或膩口👍

#義式4種起司薄脆披薩 $139 /9吋

/ 🌝🌝🌝🌝🌘 4.3

4種起司欸！起司控瘋掉 🧀

有摩佐瑞拉乾酪、艾登乾酪、愛曼塔乾酪、藍紋乾酪，打開就是滿滿的起司！滿到會不小心掉出來。吃起來有點類似瑪格麗特，會牽絲，不過我用刀子完全把它切斷了，所以沒有牽成功。起司真的很多，吃得超滿足 ♡ 但起司吃多還是會膩 建議搭配飲料喔~~

ꕤ / ꕤ / ꕤ

覺得9吋披薩這個價格蠻便宜的，而且很方便 想吃多少就烤多少，我的破爛烤箱也烤得出來，然後餅皮沒有出油超級優秀的啊，吃完手也不會非常油。清爽程度是拍完照我們倆人就直接把兩個9吋披薩嗑光了！

也可以先存起來喔！等疫情結束再去找找，看到很多人想買但都找不到，這真的是運氣十足才能遇到的呢！推薦給大家，在全聯有看到可以嚐鮮看看！

！！披薩無需解凍喔！！

✔️烤箱法：220°預熱5分鐘，烤10-15分鐘，視個人口感調整

✔️微波法：700w 5-7分鐘，直到起司完全融化即可

文章來源：老咩吃台灣的部落格 IG老咩吃台灣 @oldgirl.mytw.foodie

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披薩 德國 IG 美食DIY

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