纖三薯新對手？好市多「鮮脆三色丁」一包只要18元，不怕沾手超方便

美式賣場好市多「健司纖三薯脆片」為歷年熱門必買唰嘴零食，今年3月以此為延伸推出的「纖三薯雪糕」也備受歡迎，展現高人氣。但日前好市多新推了一款番薯美食，同樣採用在地馬鈴薯、地瓜打造，一盒299每包只要18元銅板價，打開後單手就能直接倒入口中，完全不怕沾手，追劇又有新品可以嘗鮮啦！

圖／IG@guanmay_08授權

卡迪那95℃最新「鮮脆三色丁」嚴選台農57號黃地瓜、台農73號紫地瓜及馬鈴薯製成，標榜無添加味精、保留原味，有網友分享味道不會聯想到纖三薯，整體鹹度及硬度較高，比較適合作為大人款零嘴。

值得一提的是，「鮮脆三色丁」每盒299元共含16包，單包僅18元，包裝設計非常人性化，迷你尺寸的零食頗為可愛，撕開包裝倒入嘴巴開吃即可，不必弄髒手指，十分方便食用，近期造訪賣場可以考慮入手一波！

圖／IG@guanmay_08授權

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