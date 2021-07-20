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千葉火鍋開賣「霸王雞佛披薩」增量版！14顆爆漿雞佛特價登場，全台吃得到
北部人也能嘗鮮了！千葉餐飲旗下位於南部的餐廳「陽光皇后」7月中推出「巨型雞佛披薩」，隨即掀起接受派和崩潰派熱議，如今千葉火鍋也宣佈正式參戰，新品更將原本8顆肥美雞佛升級至12至14顆，增量版「霸王雞佛披薩」7/23起正式開賣，即日起也開放預購，讓大家防疫帶回家開吃。
千葉火鍋「9吋霸王雞佛披薩」同樣嚴選火雞雞佛製成，先以八角、月桂葉、蒜苗等中藥材滷包慢火燉煮，再與餅皮及配料一起烤成香味四溢的成品。值得一提的是，每份雞佛還特別加量，預計吃得到12至14顆爆漿雞佛，口味則有海鹽口味、日式柴魚雞佛、泰式風味起司可選擇，原價498元限時推出358元優惠價。
浮誇雞佛披薩供應門市為淡水、林口、竹北、忠孝、苗栗、埔里、豐原、嘉義、斗六、大昌、屏東及台東店，讓北部及中部地區也能有機會就近品嘗前陣子的話題商品。即日起已可預購，7/23正式上市，數量有限，售完為止。
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